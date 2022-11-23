內房｜高盛指內地清零政策　抑制內房支持措施效力

為扶持房地產行業，人民銀行等官方機構推出多項措施，包括對房地產開發商的16項救助計劃，以及要求商業銀行穩定發長展商開發貸款。可是大行高盛卻認為，內地對疫情持零容忍態度，將抑制近期推出的措施效用。



高盛首席中國經濟學家閃輝接受《彭博電視》訪問時，指出由於動態清零政策，目前房地產寬鬆措施可能不會轉化為行業的復蘇，又指出防疫策略為房地產行業﹑勞動力市場及經濟若干方面的一大障礙。

「第二支箭」支持3內房發債47億元人民幣

另一方面人行早前表示支持包括民營內房的民企發債2,500億元（人民幣‧下同）。據內地銀行間市場交易商協會在「第二支箭」政策框架下，發出對龍湖（0960）﹑美的置業（3990）﹑金輝集團（9993）3家民營房企發債信用增進函，擬首批分別支持3家企業發行20億元﹑15億元﹑12億元中期票據。

據指後續將根據企業需求提供持續增信發債服務，而是次對龍湖等民營房企出具信用增進函，是「第二支箭」延期擴容政策實施後首批信用增進業務，反映政策框架下增信項目快速扎實落地。

交易商協會後續在人行指導下，將組織中債增進公司繼續積極推進「第二支箭」實施，保持房企債券融資穩定，促進房地產市場平穩健康發展。