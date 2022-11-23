瑞信：即使通脹見頂回落　明年不可能減息　港樓未來6個月續受壓

瑞信發表2023年投資展望，預期明年通脹仍然高企，貨幣緊縮政策將持續至上半年。該行重申，即使明年加息周期結束，但不大可能迅速減息，原因是通脹水平仍然高於央行目標。



瑞信亞太區首席投資總監伍澤恩（John Woods）表示，即使通脹率見頂，甚至持續回落，但2023年全年大部分時間通脹仍然會高於2%，故預料明年利率水平仍然偏高，預計聯邦利率維持4.75%至5%。

他坦言，今次的情況有別於2019年，始終當時沒有通脹高企的問題，今天難以重現當日利率迅速回落的情況，相信直至通脹完全受控並回落至央行目標，才有望開始減息。

瑞信相信直至通脹完全受控並回落至央行目標，才有望開始減息。（資料圖片）

明年難減息 直至通脹完全受控

環球經濟方面，瑞信預期央行的緊縮政策持續，將拖低經濟增長，預料今明兩年全球經濟增長約2.7%及1.6%，美國分別錄得1.6%及0.8%。伍澤恩指，美國明年下半年大概率會出現經濟衰退。

中國經濟則預期會有適度的經濟復甦，在該行預期明年首季末開始重啟經濟的前設下，預計今明兩年中國經濟增長為3.3%及4.5%。

投資策略方面，瑞信認為2023年是投資固定收益的一年，吸引力開始回來，原因是通脹見頂及加息周期即將結束，可留意美國國債、高評級企業債、新興市場硬貨幣主權債券。瑞信相信股票市場仍然波動，對中國股票立場中性，雖然預期明年出現經濟重啟，但始終時間存不確定性。

瑞信指，由於現時聯邦利率尚有1%的上調空間，本港最優惠利率仍有上升壓力，預期樓價在未來6個月持續受壓。(資料圖片)

樓價未來6個月仍然受壓

樓市方面，瑞信指由於現時聯邦利率尚有1%的上調空間，本港最優惠利率仍有上升壓力，預期樓價在未來6個月持續受壓，加上目前租金回報率偏低，跑輸本地銀行定期存款息率，故在投資角度上，物業市場不具吸引力。

瑞信稱，本地地產股受累樓價下跌累積一定跌幅，認為估值吸引，但基本面不足以支持顯著反彈。相對而言，瑞信偏好港股的醫療保健板塊，始終企業銷售集中在內地，隨著預期經濟重啟後會出現更多確診病例，藥物需求增加，加上內地經濟壓力大，醫藥板塊防守力相對較高。