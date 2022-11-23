人行正式公布支持樓市平穩健康發展工作通知　涉16項措施

人民銀行公布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，提出保持債券融資基本穩定，支持優質房地產企業發行債券融資，推動專業信用增進機構為財務總體健康﹑面臨短期困難的房企債券發行提供增信支持。



鼓勵債券發行人與持有人提前溝通，做好債券兌付資金安排。按期兌付確有困難的，通過協商做出合理展期、置換等安排，主動化解風險。支持債券發行人在境內外市場回購債券。

同時，保持信託等資管產品融資穩定。鼓勵信託等資管產品支持房地產合理融資需求。鼓勵信託公司等金融機構加快業務轉型，在嚴格落實資管產品監管要求、做好風險防控的基礎上，按市場化、法治化原則支持房地產企業和項目的合理融資需求，依法合規為房地產企業項目併購、商業養老地產、租賃住房建設等提供金融支持。

支持開發貸款、信託貸款等存量融資合理展期。對於房地產企業開發貸款、信託貸款等存量融資，在保證債權安全的前提下，鼓勵金融機構與房地產企業基於商業性原則自主協商，積極通過存量貸款展期、調整還款安排等方式予以支持，促進項目完工交付。自通知印發之日起，未來半年內到期的，可以允許超出原規定多展期1年，可不調整貸款分類，報送徵信系統的貸款分類與之保持一致等。