恒生指數升幅擴大至200點　龍湖飆逾5%　金沙造好｜持續更新

美國聯儲局議息紀要顯示，大多數官員認同可放慢加息步伐。消息帶動當地股市持續升勢，其中反映科技股的納指更跑贏道指。今早亞太區股市普遍上揚，其中假期後復市的日股，更在早段揚逾300點。匯市亦受到未來聯儲局加息步伐影響，美匯指數跌穿106，美元兌多種主要貨幣皆向下。商品市場則走勢個別，油價於亞洲交易時段回落，金價則上揚。



【09:39】

港股升幅收窄，恒指最新報17727點，升203點，國指升73點，報6018點，科指升53點，報3608點。

龍湖（0960）升5.1%，網易（9999）升3.8%，金沙（1928）升1.9%，吉利（0175）升1.8%。

【09:25】

恒指最新報17684點，升160點，國指最新報5997點，升52點，科指最新報3595點，升40點。

內房股上揚，碧桂園（2007）升6.4%，華潤置地（1109）升2.1%，中海外（0688）升1.6%，合景泰富（1813）升5%。

銀行股方面，滙豐（0005）升1.4%，渣打（2888）升1%，港交所（0388）升1.5%。

科技股方面，阿里（9988）升1.7%，騰訊（0700）升1.6%，美團（3690）升1.2%。