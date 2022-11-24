滬深股市低收　亞太區股市上揚　港股暫企17600點｜持續更新

美國聯儲局議息紀要顯示，大多數官員認同可放慢加息步伐。消息帶動當地股市持續升勢，其中反映科技股的納指更跑贏道指。今早亞太區股市普遍上揚，其中假期後復市的日股，更在早段揚逾300點。匯市亦受到未來聯儲局加息步伐影響，美匯指數跌穿106，美元兌多種主要貨幣皆向下。商品市場則走勢個別，油價於亞洲交易時段回落，金價則上揚。



【15:20】

內地股市低收，上證收市報3089點，跌7點，深成收市報10956點，跌16點，滬深300指數收市報3756點，跌16點，創業板指數收市報2335點，跌4點。

亞太區股市方面，日股升267點，報28383點，台股升175點，報14784點，韓股升2441點，升23點。

港股方面，恒指最新報17605點，升82點，國指升26點，報5972點，科指升17點，報3572點。

【13:26】

港股升幅在午後收窄，恒指最新報17605點，升82點，國指升26點，報5972點，科指升17點，報3572點。

【12:35】

港股今早曾升逾200點，其後升幅收窄，半日升不足百點。

恒指中午收市報17614點，升90點，國指升30點，報5975點，科指升23點，報3579點，成交額為500億元。

內房股表示強勁，合景泰富（1813）升5.6%，龍湖（0960）升9%，碧桂園（2007）升11.5%，中海外（0688）升2%，潤地（1109）升1.5%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升6.8%，融創服務（1516）升14.2%，中海物業（2669）升3.5%。

手機設備股方面，舜宇（2382）升3.5%，瑞聲（2018）升4.9%，小米（1810）逆市跌4%。

科技股方面，美團（3690）跌0.7%，騰訊（0700）升0.4%，阿里（9988）升0.9%。

【11:00】

港股升幅收窄，最新報17619點，升96點，國指最新報5983點，升38點，科指升23點，報3578點。

內房股抽升，龍湖（0960）升11.7%，碧桂園（2007）升9.4%，合景泰富（1813）升4.4%。

【09:39】

港股升幅收窄，恒指最新報17727點，升203點，國指升73點，報6018點，科指升53點，報3608點。

龍湖（0960）升5.1%，網易（9999）升3.8%，金沙（1928）升1.9%，吉利（0175）升1.8%。

【09:25】

恒指最新報17684點，升160點，國指最新報5997點，升52點，科指最新報3595點，升40點。

內房股上揚，碧桂園（2007）升6.4%，華潤置地（1109）升2.1%，中海外（0688）升1.6%，合景泰富（1813）升5%。

銀行股方面，滙豐（0005）升1.4%，渣打（2888）升1%，港交所（0388）升1.5%。

科技股方面，阿里（9988）升1.7%，騰訊（0700）升1.6%，美團（3690）升1.2%。