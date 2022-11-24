四大內銀挺房企　提供數千億元人民幣授信額度

人民銀行日前召開全國性商業銀行信貸工作座談會，敦促銀行要穩定房地產融資之後，各大銀行立即行動，多家銀行為房企授信，總額超數千億元人民幣。大型國有銀行包括中行（3988）、農行（1288）、交行（3328）昨日宣佈，各自向內房提供意向性授信額度，並簽署合作協議，工行（1398）據報亦將於日內宣佈類似計劃。



同時，支持房企融資的「第二支箭」（債券融資支持工具）擴容至首批民營房企亦正式落地，首批力挺3家民營房企，發行總值47億元（人民幣‧下同）中期票據。

中行已與萬科（2202）簽署合作協議，為萬科提供不超過1,000億元或等值外幣意向性授信額度。雙方在房地產開發貸款、併購貸款、債券承鎖與投資、個人住房貸款、保函、供應鏈融資等深化合作。

農行與中海發展（0688）、華潤置地（1109）、萬科、龍湖（0960）及金地集團5家房企簽署合作協議，圍繞商品房、保障房、城市更新等重點領域，在房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、併購貸款、債券承鎖與投資等業務加深合作。

交行則分別與萬科和美的置業達協議，將為兩者分別提供1,000億元和200億元意向性綜合授信額度，並提供多元化融資服務。工行據報於近日與龍湖、碧桂園（2007）等房企，簽署銀企合作協議，提供數百億元意向性授信額度。