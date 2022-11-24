政府：今年駐港公司近9000間　美英企業數目按年微跌

投資推廣署和政府統計處今日（24日）發表按年統計調查，今年母公司在境外的駐港公司數目為8,978間，總就業人數約468,000人；至於去年分別為9,049及約473,000，按年減少0.8%及1%。

當中，地區總部1,411間、地區辦事處2,397間、當地辦事處5,170間；按母公司所在地分析，內地居榜首，共2,114間公司，其次為日本（1,388間）、美國（1,258間）、英國（655間）和新加坡（463間）。

其中內地駐港企業按年增34間；新加坡駐港企業就增14間；日本維持不變；美國及英國駐港企業則按年分別少9間及12。

7%表示應關注政治問題

按行業分類計，進出口貿易、批發及零售業居首位，共4,170間公司，其次為金融及銀行業（1,683間）和專業、商用及教育服務業（1,308間），分別按年少124間、45間、53間。

調查指，60%受訪公司表示未來3年內在本港的業務計劃維持不變、只有3%受訪公司表示會將在港業務逐步終止或遷離。另外，44%受訪公司提出港府應關注防疫措施；7%表示應關注政治問題，亦有59%受訪公司認為本港簡單稅制及低稅率為選址本港的重要因素；最低為國際學校學位供應只有21%。