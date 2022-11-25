ATM下挫　周大福瀉12%　恒生指數跌152點｜持續更新

周四（24日）為美國感恩節假期，當地股市休市，亞太區股市今早未見太大變化。商品市場方面，油價及金價均上揚。



【12:25】

港股半日低收，恒指中午收市報17508點，跌152點，國指報5936點，報55點，科指跌73點，報3509點。

周大福（1929）跌12.7%，報13.5元，六福（0590）跌1.9%，周生生（0116）升0.6%。

科技股方面，阿里（9988）跌2%，中午收市報74.9元，騰訊（0700）跌3.7%，美團（3690）跌2.9%，小米（1810）升1%。

金融股方面，滙豐（0005）無升跌，報46元，港交所（0388）跌1.1%，恒生（0011）跌1%，渣打（2888）逆市升0.7%。

消費股方面，海底撈（6862）跌3.9%，潤啤（0291）跌1.6%。

【11:45】

港股表現未見有起色，恒指最新報17478點，跌182點，國指跌68點，報5923點，科指最新報3501點。

阿里（9988）跌2.1%，騰訊（0700）跌3.8%，美團（3690）跌2.8%。小米（1810）則逆市升1%。

港交所（0388）跌1%。

周大福（1929）跌勢加劇，最新報13.54元，跌12.4%。

【10:03】

周大福（1929）急跌逾一成，現報13.68元，大跌11.5%，成交額逾7700萬元。該股中期少賺6.8%，賺33.36億元。

【10:02】

港股轉升為跌，最新報17460點，跌200點，國指跌69點，報5922點，科指跌70點，報3512點。

騰訊（0700）跌3.5%，阿里（9988）跌2.5%，美團（3690）在公布業績前捱沽，最新報134.3元，跌3.3%。

滙豐（0005）升0.1%，報46.05元。

【09:30】

恒指高開12點，報17673點，國企近乎平開，報5992點，科指最新報3577點，跌5點。

阿里（9988）低開0.6%，騰訊（0700）低開1.2%。