澳門政府公布新賭牌批給　澳娛及新濠等博企﹕致力推動旅遊業發展

澳門政府今日（26日）公布新賭牌分配結果，現時的6間營運商均獲政府分派未來10年賭牌。一眾獲臨時判給的博企，就今次結果表示歡迎。



新濠何猷龍﹕支持澳門發展成國際旅遊勝地

新濠（0200）旗下新濠博亞娛樂今日宣布，其附屬公司新濠博亞（澳門）有限公司已獲澳門特區政府通知，獲臨時授予在澳門娛樂場經營幸運博彩之10年博彩批給。該博彩批給的最終授予及合同的條款和細則仍需待特區政府落實。

新濠主席兼行政總裁何猷龍表示：「我們很榮幸能成功獲選並授予在澳門經營博彩的臨時批給，衷心感謝特區政府使整個競投過程進展順利且具透明度。我們將繼續全力支持本澳及致力打造其成為亞洲首屈一指的國際旅遊勝地。」

澳門旅遊局

銀娛呂志和﹕感謝公開競投委員會

銀娛（0027）指出，旗下銀河娛樂場股份有限公司成功獲得澳門特別行政區政府給予娛樂場幸運博彩經營臨時批給。銀娛將全力配合特區政府落實相關的後續工作，並於未來一如既往積極支持及推進澳門的「1+4」適度多元發展策略，做優做精做強綜合旅遊休閒業與非博彩項目，以及博彩業的健康發展。

銀娛主席呂志和表示：「澳門一直是銀娛的立業之根，多年來，我們全力配合中央及特區政府對澳門發展的定位，積極為澳門的長遠繁榮穩定作出努力。在未來10 年這個全新起點上，我們將會把經驗所得結合創新元素，為本澳『世界旅遊休閒中心』定位帶來更多發展的可能；同時，銀娛定將不忘初心，堅守『取諸社會，用諸社會』的精神，為澳門社區的可持續發展貢獻力量。最後，我們感謝娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會以及我們的全體團隊成員，大家都在為澳門的未來而奮力不懈 。未來，大家將會繼續攜手前行，共創更美好明天。」

一直以來，銀娛於旗下各旗艦物業，包括「澳門銀河 」、「澳門百老匯 」及星際酒店等，推出了一系列引領市場的產品及設施；將於未來 10 年在旗下現有及即將推出市場的路氹新項目中，引入更多獨有及嶄新的世界級非博彩設施及體驗。銀娛亦會繼續秉持「心繫社區 感愛同行」的企業社會責任宗旨，積極支持僱員福祉、人才培育、體育、文化、環保、慈善及扶持中小企等不同領域的工作，助力促進業界以至澳門社區的可持續發展。

澳娛﹕助澳門建構世界旅遊休閒中心

澳博（0880）旗下澳娛綜合宣布，澳門特區政府今天批示公司獲授娛樂場幸運博彩經營批給臨時判給。新的博彩經營批給為期10年，將於2023年1月1日起生效。

澳娛綜合表示，衷心感謝澳門特區政府，讓公司能夠繼續為澳門服務，延續其對澳門經濟的貢獻，助力澳門構建世界旅遊休閒中心。

該公司稱，進入正式投標程序的最後階段，公司將繼續與澳門特區政府及娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會保持緊密聯繫；公司對澳門的發展前景充滿信心，期待在未來十年繼續為澳門經濟的持續發展作出積極貢獻。

美高梅金殿﹕以心建澳發揮所長

至於美高梅中國（2282）旗下美高梅金殿表示，衷心感謝澳門特區政府給予新博彩批給的臨時判給，讓公司能參與澳門綜合旅遊休閒業新的發展機遇期。

美高梅金殿將竭盡所能履行對澳門的承諾，以心建澳，致力發揮所長，為澳門特區在非博彩產業做出貢獻，並加大力度開拓國際客源。

該公司指出，對澳門特區的未來發展充滿信心，深信特區社會經濟將全面復甦及持續增長。美高梅金殿將繼續與社會各界奮力共譜旅遊休閒娛樂發展的新篇章，共創「亞洲綜合旅遊」新里程。