VIX罕有低見20　名嘴唱好美股粉飾廚窗效應｜伽羅華

11月18日,CNBC「Mad Money」主持人兼股市名嘴Jim Cramer打賭,空軍已經疲憊,未來四周美股表現將遠勝預期,他說大家必須調整心態,迎接一個空頭正在退場的世界,他感受到投資者的獸性本能(animal spirits),能為美股注入新動力,讓美股築底過程更加扎實。

Jim未有細說股市反彈是基於那些因素,只道是投資者情緒高漲,但美國之前確實發布一些重要的經濟數據,包括零售銷售、非農就業及通脹,令市場憧憬通脹明年有可能極速回落,就算這些基本因素只是改善人們看淡股市程度,已足以刺激疲軟多時的美股由低位反彈,隨後美聯儲官員紛紛發表鷹派言論,試圖為亢奮的股市降溫,不過,這些都不是Jim拿來說股市造好的原因,他可能真的察覺到市場牛氣情緒正在升溫。

11月18日究竟發生那些事,讓這位名嘴如此有信心?原來當日美股衍生品市場正上演的牛熊對決,總值2.1萬億美元好淡期權到期,沒有比高槓桿的衍生品交易更能反映華爾街的對賭情緒,標指當日收報3965,微升19點,最終好倉佔上風,而標指續向200天線4000點進發。

雖然今輪美股回暖更像是熊市反彈,但緩慢升勢似乎能夠延續至今年聖誕,出現所謂「粉飾廚窗」效應。金融資產價格向上,最不願見到的是美聯儲官員們,他們正愁如何壓抑通脹預期,擔心就業市場依然緊張,言論最鷹的自然是聖路易斯聯儲主席布拉德James Bullard,他揚言要加息至高於7%,才能有效壓迎通脹,試圖嚇窒美股,但標指最終企穩4000上方。

