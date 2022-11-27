VIX罕有低見20　名嘴唱好美股粉飾廚窗效應｜伽羅華

11月18日，CNBC「Mad Money」主持人兼股市名嘴Jim Cramer打賭，空軍已經疲憊，未來四周美股表現將遠勝預期，他說大家必須調整心態，迎接一個空頭正在退場的世界，他感受到投資者的獸性本能（animal spirits），能為美股注入新動力，讓美股築底過程更加扎實。

Jim未有細說股市反彈是基於那些因素，只道是投資者情緒高漲，但美國之前確實發布一些重要的經濟數據，包括零售銷售、非農就業及通脹，令市場憧憬通脹明年有可能極速回落，就算這些基本因素只是改善人們看淡股市程度，已足以刺激疲軟多時的美股由低位反彈，隨後美聯儲官員紛紛發表鷹派言論，試圖為亢奮的股市降溫，不過，這些都不是Jim拿來說股市造好的原因，他可能真的察覺到市場牛氣情緒正在升溫。

11月18日究竟發生那些事，讓這位名嘴如此有信心？原來當日美股衍生品市場正上演的牛熊對決，總值2.1萬億美元好淡期權到期，沒有比高槓桿的衍生品交易更能反映華爾街的對賭情緒，標指當日收報3965，微升19點，最終好倉佔上風，而標指續向200天線4000點進發。

雖然今輪美股回暖更像是熊市反彈，但緩慢升勢似乎能夠延續至今年聖誕，出現所謂「粉飾廚窗」效應。金融資產價格向上，最不願見到的是美聯儲官員們，他們正愁如何壓抑通脹預期，擔心就業市場依然緊張，言論最鷹的自然是聖路易斯聯儲主席布拉德James Bullard，他揚言要加息至高於7%，才能有效壓迎通脹，試圖嚇窒美股，但標指最終企穩4000上方。

Amazon／亞瑪遜logo／標誌：FILE - The Amazon logo is seen in Douai, northern France, Thursday, April 16, 2020. （AP）

科企大裁員 就業市場非真好景

事實上，就業市場並非如美聯儲官員想得那般好景，近日資訊科技業已成為裁員重災區，包括Twitter、健身股Peloton、Facebook、Amazon及Google在內的科技巨頭大量裁減人手，多則1萬幾千，少則數以百計，令人擔心的是不景氣會似乎有席捲金融科技業之勢。

今年以來，黑天鵝事件頻仍，俄烏戰爭、中國盲目清零政策，以及各國央行收緊貨幣政策，都重創金融市場的樂觀情緒，美聯儲最近已連續4次加息0.75厘，加息速度前所未見，目前利率已升到3.75-4厘水平，推高美匯至二十年高位，增長股首當其衝遭到拋售，故此反映投資者恐慌情緒的VIX波動指數今年很少跌至20以下，今年VIX指數有三次低於20，分別是1月初，3月底至4月初，以及8月中，今輪VIX難得回落至20水平，我們可以看看之前三次低VIX指數時的美股表現。

未講之前，先科普一下VIX的前世今生， VIX是芝加哥期權交易所（CBOE）於19931推出的市場波幅指數，以標指期權價格為基礎，計算方法是將指數未來30天的認沽和認購期權的加權價格結合起來。

VIX高於30 恐慌情緒加劇

VIX指數反映投資者對美國股市未來波幅的看法，即是投資者認為未來30天標指將錄得的波幅。若指數中的價格波動愈劇烈，波動性就愈高，而價格波動通常在熊市投資者拋售股票時出現，讓人直觀覺得VIX在股票下跌時上漲，在股票上漲時下跌。

統計顯示，VIX的長期平均值約21.4，若VIX高於30時，可能表明市場的波動性和恐懼加劇，通常與熊市有關，若VIX低於20，一般指市場中穩定、無壓力的時期。

今年標指走勢一浪低於一浪，1月初上試高位4720後回落，3月底至4月初見4577後回落，在8月中見4280後回落，說明低VIX日子，美股短線造好，若這種逆關係成立，那麼今次VIX回落至20，美股應可上試較高水位，但低於4280，之後仍會回落。

美股升勢始自11月10日公布10月份通脹數據之後，但從圖表看，通脹早於6月份報9.1%時見頂機會相當大，加上紐約期油近日或再跌至每桶70美元，其他大宗商品價格跌幅不少，影響通脹的車價、運費、樓價都下跌，通脹壓力其實已較前紓緩，部分經濟學家更因全球需求疲弱，預期明年通脹將極速回落，美聯儲局只是擔心，一旦停止加息令通脹重燃，該局會被追責，當然該局也擔心過份收緊，也會負上造成經濟嚴重衰退的責任。

明年底估PCE低見2.5%者眾

無論如何，10年期債券收益率近日低見3.657%，已反映市場對未來通脹、加息預期，以及經濟增長預期，2年期與10年期債息倒掛也連番創歷史高位，在在顯示明年經濟衰退風險正在升溫，至於美聯儲最重視、扣除食物和能源的通脹指標-核心個人消費支出指數（Core PCE），10月份報5.1%，略低於市場預期，而且愈來愈多人估計明年底PCE或低見2.5%，這也為近期美匯回軟、股市向上提供足夠的底氣。

不過，高盛對美股看法依然悲觀，它說，隨着聯儲局多次大手加息，美國企業的加權平均資本成本已由去年底幾乎為零，升至十年高位的6厘水平，是40年來最大的12個月升幅，雖然明年資金成本維持原位，但基於美股每股收益增長乏力，公共和私營公司的估值將急劇下降，至明年底標指目標價為4000，相當於市盈率17倍，即是標指全年原地踏步。

高盛建議投資者可選擇低利率風險的防禦性行業，例如醫療保健、必需消費品和能源，或是擁有具有槓桿作用以減緩通貨膨脹的股票、擁有具有彈性獲利率的公司等，總言之，明年投資環境的風險無處不在，小心為上。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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