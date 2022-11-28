港股低位反彈400點　半日跌幅收窄至348點　重上萬七關｜持續更新

上周五美股三大指數個別發展，中概股普遍向下，中國金龍指數收跌3%。新疆烏魯木齊上周四（24日）發生一場導致10人喪生的奪命火警，被指涉及過度防疫，引發不少民眾不滿。據報內地周末多個城市、大學爆發示威，為市場添下不確定性。



【12：00】恒指半日收跌348點

恒生指數半日收報17225點，跌348點或1.98%，成交額707億元。科指則跌約2.28%，報3420點。

內房股普遍受壓，碧桂園半日跌半成；龍湖（0960）跌5%；碧服（6098）挫9%。

濠賭股逆市拉升，金沙半日升5.3%；永利大升15.8%；美高梅中國亦升近12%。

科技股普遍向下，ATMXJ之中，僅得美團半日錄得升幅。

【10：00】永利急升一成

恒生指數早段跌幅擴至700點，低見16833點，最新收窄至600點以內，收復17000點關。

澳門特區政府公布賭牌競投結果，現有6家博企均獲續牌十年。金沙（1928）升1%、澳博（0880）升近3%；銀娛（0027）跌1%；永利（1128）升一成；美高梅（2282）升7%。

【09：20】恒指開報17000點

恒生指數開報17000點，裂口低開573點。恒生科指急挫4.5%，報3343點。

港股大型科網股集體低開，京東（9618）跌近7%，美團（3690）、阿里巴巴（9988）、快手（1024）跌近6%，騰訊（0700）跌超5%。

內房股普遍低開，旭輝（0884）、新城發展（1030）跌超7%，碧桂園（2007）、雅居樂（3383）、時代中國（1233）跌超6%。