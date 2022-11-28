港股收跌275點 濠賭股撐市穩守萬七關 20天及50天線見支持
上周五美股三大指數個別發展，中概股普遍向下，中國金龍指數收跌3%。新疆烏魯木齊上周四（24日）發生一場導致10人喪生的奪命火警，被指涉及過度防疫，引發不少民眾不滿。據報內地周末多個城市、大學爆發示威，為市場添下不確定性。
【16：10】全日收跌275點
恒生指數收報17297點，跌275點，全日曾低見16833點，最多從低位反彈531點。全日成交額1,182.87億元，
濠賭股逆市急升，永利全日升15%；美高梅中國升13%；藍籌金沙中國升8.42%；新濠國際同升8%；澳博升近7%。
內房股、物管股走低，雅生活服務跌超14%，旭輝控股跌超9%，碧桂園跌近6%。碧服跌逾一成，為表現最差藍籌。
【14：10】恒指跌近400點
港股午後跌勢收窄。恒指跌374點或2.13%，報17199點；國指跌143點或2.4%，報5827點；科指挫99點或2.85%，報3400點。大市成交額860億元。
內房相關板塊表現差，碧服﹙6098﹚挫逾11%、碧桂園﹙2007﹚挫逾8%、龍湖﹙0960﹚挫逾6%。
中國平安﹙2318﹚挫近6%。
【12：00】恒指半日收跌348點
恒生指數半日收報17225點，跌348點或1.98%，成交額707億元。科指則跌約2.28%，報3420點。
內房股普遍受壓，碧桂園半日跌半成；龍湖（0960）跌5%；碧服（6098）挫9%。
濠賭股逆市拉升，金沙半日升5.3%；永利大升15.8%；美高梅中國亦升近12%。
科技股普遍向下，ATMXJ之中，僅得美團半日錄得升幅。
【10：00】永利急升一成
恒生指數早段跌幅擴至700點，低見16833點，最新收窄至600點以內，收復17000點關。
澳門特區政府公布賭牌競投結果，現有6家博企均獲續牌十年。金沙（1928）升1%、澳博（0880）升近3%；銀娛（0027）跌1%；永利（1128）升一成；美高梅（2282）升7%。
【09：20】恒指開報17000點
恒生指數開報17000點，裂口低開573點。恒生科指急挫4.5%，報3343點。
港股大型科網股集體低開，京東（9618）跌近7%，美團（3690）、阿里巴巴（9988）、快手（1024）跌近6%，騰訊（0700）跌超5%。
內房股普遍低開，旭輝（0884）、新城發展（1030）跌超7%，碧桂園（2007）、雅居樂（3383）、時代中國（1233）跌超6%。