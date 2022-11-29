恒指升逾600點上試萬八關　阿里、美團彈近7%｜持續更新

聯儲局多位官員發表鷹派講話，加上內地疫情發展令人擔憂，避險情縮升溫。今日是港股期指結算日，市場關注中國證監會出台支持房企的五項措施，包括恢復上市房企和涉房上市公司再融資。



【10：42】恒指上試萬八關

恒指升648點，開報17946點；科指升5.32%，報3615點。

阿里巴巴 （9988）升逾6%，美團 （3690）升近7%，京東 （9618） 升7%，騰訊 （0700） 升近4%，小米 （1810） 升近5%。

嗶哩嗶哩 （9626） 績前造好，升逾9%，報104.7元

融創服務 （1516） 升幅擴大至22.76%，高見3.29元。

【09：57】恒指升379點

恒指升379點，開報17672點；科指升3.16%，報3541點。

港交所 （0388）升近4%，高見289.8元。

內房股續揚，中海外 （0688）升逾5%，潤地 （1109） 升近5%，碧桂園 （2007） 升逾8%，龍湖 （0960） 升逾6%。

物管股同樣造好，碧桂園服務 （6098） 升近13%，融創服務 （1516） 升逾16%。

【09：20】恒指高開260點

恒指高開260點，開報17558點；科指升近3%，報3534點。

阿里巴巴 （9988）升逾2% ，騰訊 （0700）升逾2% ，美團 （3690） 升近3%。

中證監支持內房重組及融資，內房股造好，碧桂園 （2007） 升逾13%，龍湖 （0960） 升近一成。