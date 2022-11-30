IMF指美國尚未到放鬆加息時候　預告有機會削中國經濟增長預測

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃警告，美國和歐洲的高通脹數據，意味著放棄加息還為時過早。另一方面，預告有機會削中國經濟增長預測，因疫情防控和中國房地產行業的問題，為中國經濟帶來了持續風險。



她表示，在通脹出現明顯下降之前，美聯儲「別無選擇，只能堅持到底」。全球經濟面臨的最大風險是高通脹，這需要央行提高利率，從而推高消費者及企業的信貸成本更高。同時政府還需要照顧社會上最弱勢社群，避免窮困人士受高通脹所衝擊。

疫情防控和中國房地產行業的問題，為中國經濟帶來了持續風險，IMF 可能會下調中國經濟增長預測。（新華社）

另外，目前新冠疫情防控和中國房地產行業的問題，為中國經濟帶來了持續風險，IMF 可能會下調中國經濟增長預測。

IMF 預計今年及明年中國經濟增長分別是3.2%及4.4%，風險偏向下行並有可能下調預測。她指中國確實有財政空間刺激經濟和應對下行壓力，中國政府亦正考慮放棄新冠清零政策，轉向更有針對性的應對措施，可能有助減少供應鏈中斷，並應對增長放緩。

她看到擺脫大規模封鎖、以及採取非常有針對性的限制的重要性，這種限制容許政府在不涉及重大經濟成本的情況下，遏制新冠病毒的傳播。她促請中國政府檢視新冠疫苗接種政策，以及專注於為「最脆弱人群」接種疫苗。