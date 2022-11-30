恒指轉升38點 內房股回吐 聯通逆市升逾5%｜持續更新
撰文：黃文琪
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市場憧憬內地可能放鬆嚴格的防疫政策，港股昨日期指結算日急升逾九百點，隔晚美股收復了盤中大部分失地，市場關注聯儲局主席鮑威爾周三發表講話。
【10：47】恒指升38點
恒指升38點，報18243點；科指跌0.15%，報3690點。
聯通 （0762） 升逾5%，一度高見4.4元破頂。中移動 （0941） 升0.97%，中電信 （0728） 升逾4%，破頂高見3.23元。
內房股回吐，中海外 （0688） 跌逾2%，潤地 （1109） 跌逾1%，碧桂園 （2007） 跌近4%，雅居樂 （3383） 跌逾3%，龍湖 （0960） 跌逾2%。
【10：06】恒指跌58點
恒指跌58點，報18146點；科指跌0.81%，報3665點。
美團 （3690） 跌0.77%，阿里巴巴 （9988） 跌逾1%，騰訊 （0700） 跌逾1%，嗶哩嗶哩 （9626） 績後升逾9%。
商湯（0020）升逾5%，報1.93元，該公司創辦人、CEO等承諾兩年內不減持股份。
滙豐 （0005）升近2%，友邦 （1299）升近3%，港交所 （0388）升0.53%。
【09：20】恒指低開63點
恒指低開63點，報18141點；科指跌0.45%，報3679點。
美團 （3690） 跌近2%，阿里巴巴 （9988） 跌逾1%，騰訊 （0700） 跌0.8%，嗶哩嗶哩 （9626） 績後升近11%。
商湯（0020）升近2%，該公司創辦人、CEO等承諾兩年內不減持股份。