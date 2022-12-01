恒指午後升近300點　小鵬汽車續升逾14%　濠賭股向好｜持續更新

美股周三三大指數全線向上，受惠聯儲局主席鮑威爾的「鴿派」言論，指最快有機會在12月減慢加息步伐。



【13：10】恒指升271點

恒指升271點，報18869點；科指升2.24%，報3883點。

澳門11月賭收遜預期，濠賭股午後升幅略為收窄，銀娛（0027） 升逾4%，金沙 （1928）升逾3%，永利 （1128） 升近一成，美高梅 （2282） 升逾9%，澳博 （0880） 升近5%，新濠 （0200） 升逾7%。

另外，小鵬汽車（9868）績後股價向好，現升逾14%，報38.55元。

【12：00】恒指半日升298點

恒生指數半日升298點，報18895點，成交1254億元。科指升2.4%，報3888點。

阿里巴巴（9988）升逾4%，美團（3690）升逾3%，騰訊（0700）升近4%，京東（9618）升逾2%，小米（1810）升近3%。

聯通 （0762） 升近4%，中電信 （0728）升逾2%，中移動 （0941）升0.58%。

另外，融創服務（1516） 升逾23%，碧桂園服務 （6098） 升逾6%。

【10：36】恒指升270點

恒指升270點，報18867點；科指升2.02%，報3875點。

阿里巴巴（9988）升逾4%，美團（3690）、騰訊（0700）、京東（9618）升逾2%，小米（1810）升近3%。

聯通 （0762） 升勢未止，最新揚近6%，破頂高見4.61元。

【09：30】裂口高開461點

恒指裂口高開461點，報19058點，創今年9月13日以來最高。

阿里（9988）高開7%，報85.6元；美團（3690）升超半成。

小鵬汽車（9868）績後美股大漲47%，港股亦升近15%。

恒生科技指數高開4%，報3950點。

【09：10】恒指夜期收報19012點

美股三大指數全線向上，道指升逾2%，納指更飆升4%，標指則漲3%。恒指夜期跟隨走上，收報19012點。

阿里巴巴（BABA）升近一成，報87.56美元。京東（JD）升逾7%。反映中概股表現的中國金龍指數大升9.6%。

新加坡「黑期」則高見19200點以上，升幅超過500點。