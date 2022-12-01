「薯條哥」銀行存款等於零？　SBF：上次檢查戶口　只剩10萬美元

曾坐擁 260 億美元身家、加密貨幣交易平台FTX創辦人「薯條哥」Sam Bankman-Fried（SBF）接受外媒訪問時表示，在FTX破產後，他的銀行戶口只剩下10萬美元（折合約78萬港元）。



現時身在巴哈馬的 SBF 接受美國新聞網站《Axios》訪問時稱，被問到FTX破產後，個人財務狀況如何，他回應指「不知道」。

我可以說是負數嗎？我的意思是，我自己都不知道。而我上次檢查銀行戶口時，裡面只有10萬美元。 FTX創辦人 Sam Bankman-Fried

根據彭博億萬富翁指數顯示，今年 3 月時，SBF 的淨資產一度衝上 260 億美元，11 月 7 日時身家仍近 160 億美元，但在 11 月 8 日 FTX 爆發流動性危機、停止用戶提款後，SBF 的淨資產當天立即暴跌 94% 至 10 億美元，並在宣告破產當天幾乎歸零。

SBF 稱，自己已將所有資產投入在 FTX 及姊妹公司 Alameda Research，現在只剩下一張信用卡，而該帳戶仍有10萬美元。

他承認在 FTX 破產一事上犯下大錯，若及早得到適當的監督，或許可以避免 FTX 破產的惡耗。