零售管理協會：11月市道轉趨淡靜　料聖誕節、農曆新年銷情相若

政府統計處公布，10月份零售業總銷貨值按年升3.9%，好過市場預期的跌2.1%。香港零售管理協會回應時指出，雖然10月份錄得升幅，惟首十個月仍跌0.7%，而且升幅受不同因素影響。

如「汽車及汽車零件」是由於去年基數低，令升幅較為明顯；其次「書報、文具及禮品」則受惠於學校恢復全日課堂；「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」及「電器及其他未分類耐用消費品」 亦分別因金價下跌及有新電話型號而帶動。

政府統計處公布，10月份零售業總銷貨值按年升3.9%，好過市場預期的跌2.1%。（資料圖片）

零售市道疲弱 市民消費謹慎

協會認為，整體零售市道仍然疲弱，市民消費謹慎，今年10月消費券對推動市民消費的力度不及預期。協會指出，受訪會員公司反映，11月的零售銷情轉趨淡靜，只有兩成公司錄得低單位數升幅，而錄得單位至低雙位數跌幅的公司則有6成。

會員預期聖誕節、12月及農曆新年的銷情相若。面對經濟瀟條，零售市況整體呆滯，受訪會員公司預計市民外遊人數漸增，加上缺乏入境旅客，其他利好因素欠奉，業界對聖誕節及新年假期的銷情並不樂觀。

協會指，全球經濟前景不明朗，增加零售業營運風險，令業界雪上加霜，協會希望政府及有關持份者繼續支持業界，渡過這關鍵時期。