恒指轉跌過百點　美團彈近3%　小米插逾2%｜持續更新

美國多項經濟數據遜預期，隔晚美股個別發展，投資者等待周五發布的非農就業數據中尋找聯儲局貨幣政策走向的線索。恒指三日累漲逾千四點後，昨日受制150天線，收市升139點或0.75%，報18736點。



【11：24】恒指跌124點

恒指跌124點，報18611點；科指升0.21%，報3847點。

美團 （3690）升近3%，騰訊 （0700） 跌0.27%，阿里巴巴 （9988） 升逾1%。另外，小米 （1810） 跌逾2%，京東 （9618） 跌0.83%。

【10：17】恒指升41點

恒指升41點，報18777點；科指升1.91%，報3912點。

美團 （3690）升近5%，騰訊 （0700） 升逾1%，阿里巴巴 （9988） 升近3%。

濠賭股續向上，藍籌股銀娛 （0027） 升逾1%，金沙 （1928） 升逾2%，永利 （1128） 、美高梅 （2282） 升逾4%，澳博 （0880） 升近3%，新濠 （0200） 升近4%。

【09：20】恒指高開48點

恒指高開48點，開報18785點；科指升0.5%，報3858點。

ATM個別發展，美團 （3690） 跌0.2%，騰訊 （0700） 升0.5%，阿里巴巴 （9988） 升近1%。