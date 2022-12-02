網傳許家印自殺　內媒引述消息辟謠　稱下午仍在群組發語音消息

《鳳凰網》報道，從接近恒馳汽車的消息人士獲悉，恒大汽車（0708）廣州工廠已出售給廣州某國資車企，內部要求全部員工在今年12月底前搬往天津。



另外，網上亦留傳許家印自殺消息，多間內地傳媒引述消息否認。《香港01》亦已就以上事件，向恒大公關部門查詢，暫時未有回應。



報道又指，對於恒大集團12月2日的月度工作會議臨時取消，有接近恒大集團的內部人士承認會議取消了，「昨天（12月1日）通知的，沒說取消原因。不過也很正常，以前也偶爾延期或者取消，許老闆昨天還在廣州開會，這段時間一直在廣州。」

據《中証報》，恒大汽車集團總部傳將解散，總部人員架構調整，大部分人面臨裁員，小部分人下沉到工廠。對此，接近恒大汽車的知情人士表示，消息不屬實。

網傳許家印自殺 多間傳媒引消息否認

另外，內地微博又流傳許家印自殺消息，不過多間傳媒都引述消息否認。《風財訊》引述恒大內部人士指，11月30日許家印在廣州參加會議，狀態良好；網上亦流傳恒大副總裁陳朝華的微信朋友圈截圖，圖片題示陳指自己亦無特別渠道，但據其判斷「不可能！我自己選擇不相信。」

至於官媒《証券時報》、《券中社》等，均引述恒大內部人士予以否認，並指12月2日上午仍有恒大員工向許家印匯報相關工作，在1時左右許家印仍在恒大相關高層群組發布一條關於加強復工復產的語音消息。

《香港01》已就以上事件，向恒大公關部門查詢，暫時未有回應。