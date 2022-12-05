羅兵咸料明年港IPO集資額重返全球三甲　至少10家特專科企上市

本港今年IP0 集資活動顯著放缓，截至 11月30日，本年度集資金額為879億港元。羅兵咸永道預測今年全年為1,056億港元，而2023年總集資額可望回升，達到1,800億至2,000億港元，按年上升近一倍。

綜觀2022年，羅兵咸永道預料，香港有 80 隻新股上市活動，按年下降 19%；總集資額為 1,056億港元，按年下降 68%。

截至今年11月底，全球交易所IPO集資排名前三分別是上交所、深交所，以及納斯達克交易所。而港交所與韓國交易所將會爭奪第四、第五位。

綜觀2022年，羅兵咸永道預料，香港有 80 隻新股上市活動，總集資額為 1,056億港元，按年下降 68%。﹙資料圖片﹚

料明年港交所集資額有望重回前三位

該行認為，今年IPO 集資活動放綬，主要受到疫情持續，再加上外圍地緣政局不穩，以及全球多國大幅加息以壓制通脹等多項不利因素所影響。

羅兵咸永道預測，儘管明年仍然受到疫情持續和全球地緣政治及經濟不碓定性等多項不利因素影響，但在息口見頂、資金充裕、企業發展集資需求龐大的支持下，將有利於資本市場回穩。

該行預料，明年有100 家企業在港上市，全年集資總額將達1,800億至2,000億港元，香港IPO市場有望在2023年重新躋身全球首三大籌資市場之列。

羅兵咸永道香港資本市場合夥人黄金錢﹙左﹚及羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦﹙右﹚。﹙黃文琪攝﹚

至少10家特專科企將在港上市

羅兵咸永道香港資本市場合夥人黄金錢表示，港交所將擴大香港現有上市制度，為允許特專科技公司上市而增設上市規則《第 18C 章》，相信會吸引不少科技公司來港融資，進一步加快科技行業成長。預計届時大約有10 至15家特專科技公司於2023 年透過《第18C章》赴港上市，集資約 500 億至 600 億港元。

被問及中美審計風波是否影響中資企業在美上市，羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，仍然有中資在美上市 ，2021年有37家，截至今年11月底全年有16家，企業上市選擇多，會視乎自身情況揀選上市地點。