人民幣創近三個月高　瑞銀汪濤料外匯儲備規模或增800億美元

人民幣大幅上漲創近三個月高，一舉收復6.95及7算兩大關口。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，由於近期人民幣對美元走強，11月資本流動外流壓力可能略有緩解。汪濤估算主要儲備貨幣匯率變動可能帶來600-650億美元的大幅估值收益，估算外匯儲備規模可能增加約800億美元至3.132萬億美元。



她預計今年四季度和明年一季度經濟增長動能較為乏力，但二季度經濟增長料開始反彈。因此，預計今年四季度和明年一季度GDP增速將保持低迷，維持2023年GDP增速為4.5%的預測。

中國即將在12月中旬召開的中央經濟工作會議，汪濤預計，會議將更加強調穩增長、持續優化防疫政策、保持積極的財政政策基調、維持支持性的貨幣政策基調、加大對房地產行業的支持力度，並強調綠色經濟、創新和共同富裕。

中國即將公佈11月宏觀經濟資料，汪濤估計可能顯示經濟增長動能走弱，其中工業生產（按年增長4%）、社會消費品零售（按年下降3.5%）、房地產銷售和出口（按年下降1.5%）都可能放緩。 房地產投資 可能繼續同比大幅下跌，而基建投資仍保持強勁。 信貸按年增速可能小幅 放緩0.2個百分點。CPI同比可能回落，而PPI可能進一步下行。