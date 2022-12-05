仁大頒授榮譽博士學位予陳德霖　表揚其對港金融制度傑出貢獻

香港樹仁大學於今天(5日)的畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式上，向陳德霖博士頒授榮譽工商管理學博士學位，以表揚他對香港金融制度及社會發展的傑出貢獻。

仁大社會學系系主任張越華教授在典禮上致辭時，強調陳德霖博士的成就建基於他大學時所受的博雅教育。他說：「陳博士的成就是一極佳例子，印證社會學及博雅教育如何培育學生，使他在金融管理、外匯儲備管理和銀行監管這些極專門的範疇亦能成功發揮。樹仁大學正尋求在數碼年代重塑博雅教育，而陳博士過往所受的培育，可說是我們這個策略性目標的映照。」

張越華教授讚揚陳德霖博士是金融界翹楚，同時對推動博雅教育的價值不遺餘力。張教授說：「博雅教育有別於專科培訓，可以幫助學生培育更廣闊的視覺和胸懷，從多角度了解事物，並善於認清問題和解決問題。」

陳德霖博士對仁大授予殊榮表示感謝。他分享了他個人的求學經歷及對博雅教育的認同，又勉勵畢業生，取得大學學位和一些特定的專業資格並不足以表明一個人是否真正的優秀人才，「知識分子」需要具備良好品格和價值觀，並且關心社會和國家福祉。他亦期昐樹仁大學能夠堅守博雅教育的信念，繼續為培育香港的優秀人才作出努力和貢獻。

陳德霖博士服務香港金融管理局(金管局)近20年，在2009至2019年間任職金管局總裁而為人熟識。2003年他獲香港中文大學頒授榮譽院士，並分別在2020及2021年，獲城市大學和嶺南大學頒授榮譽博士學位。