恒指午後挫近250點　石藥瀉一成｜持續更新

美股隔晚明顯下跌，道指單日跌近500點，受到俄烏戰爭及美國加息預期進期所拖累，恒指黑期今早跌近400點，報19130左右。



【14：15】恒指回吐近250點

港股午後挫近250點。恒指跌243點或1.25%，報19274點；國指跌109點或1.63%，報6597點；科指挫102點或2.42%，報4135點。大市成交額1,176億元。

石藥﹙1093﹚瀉9.5%，為表現最差藍籌。

【12：10】恒指回吐近200點

港股昨日大升，今日回吐。截止中午收市，恒指挫181點或0.93%，報19336點；國指挫91點或1.36%，報6614點；科指挫81點或1.92%，報4156點。大市成交額935億元。

石藥﹙1093﹚挫8.44%，報8.68 元，為表現最恒指成份股。

另外，網易﹙9999﹚、龍湖﹙0960﹚、中升﹙0881﹚挫逾半成。

逆市下，康師博﹙0322﹚升5.3%，另外煤氣﹙0003﹚、吉利﹙0175﹚、百威亞太﹙1876﹚升逾2%。

【11：31】恒指跌201點

恒指跌201點，報19317點；科指跌2.01%，報4153點。

香港航天科技 （1725） 逆市升逾31%，高見6.48元，成交近2.86億元。內媒引述消息報道，該公司旗下金紫荊—齊魯衞星星座首期項目餘下8顆業務衞星將於12月擇機完成發射。

龍湖（0960）跌近6%，報24.45元，該公司旗下債券「21龍湖06」今早跌停，最新造76元人民幣，插24%。

【11：06】恒指跌近200點

恒指跌185點，報19332點；科指升1.61%，報4170點。

阿里巴巴 （9988） 最新跌逾3%，騰訊 （0700） 跌逾1%，美團 （3690） 跌0.86%。

龍湖（0960）跌近6%，報24.5元，該公司旗下債券「21龍湖06」今早跌停，最新造76元人民幣，插24%。

【10：21】恒指轉升43點

恒指轉升43點，報19561點；科指升0.71%，報4268點。

網上醫療股轉升，阿里健康 （0241） 升近8%，京東健康 （6618） 升逾6%，平安好醫生 （1833） 升近4%。

吉利 （0175） 升近5%，比亞迪 （1211） 升逾1%，長汽 （2333） 升逾2%。

【09：50】恒指跌163點

恒指跌163點，報19354點；科指跌1.2%，報4187點。

奈雪的茶 （2150） 逆市升逾3%，該公司入股內地茶飲品牌「樂樂茶」約43.64%，作價5.25億人民幣，以去年樂樂茶資產淨值約1.82億人民幣推算，市賬率6.6倍。

阿里巴巴 （9988） 跌逾3%，騰訊 （0700） 跌近2%，美團 （3690）跌0.75%，網易（9999）跌逾5%。

【09：20】恒指低開306點

恒指今早低開306點，報19211點；科指跌2.78%，報4120點。

ATM回吐，阿里巴巴 （9988） 跌近5%，騰訊（0700）跌近2%，美團（3690）跌逾2%。

造車新勢力挫，小鵬汽車 （9868） 跌近7%，蔚來 （9866） 跌半成，理想汽車 （2015） 跌逾1%。

【09：00】恒指黑期跌近400點

美股市場下挫，主要源於兩大消息，首先是聯儲加息方面，據《華爾街日報》消息指，聯儲局可能調高利率展望，因當地薪酬持續上升，反映通脹壓力未完全減退，聯儲局可能持續加息，至高過市場預測的5厘左右，例如明年息口見頂水平可能由九月時預測的4.5厘至5厘，提高至4.75厘至5.25厘。

另外，俄羅斯證實烏克蘭襲擊俄境內兩個軍用機場，造成最少3死。若俄方指控屬實，將是俄烏戰事爆發以來，烏克蘭最深入俄羅斯腹地的一次襲擊行動。美媒則引述烏克蘭高官指，烏克蘭動用多架無人機襲擊俄羅斯兩個離俄烏邊境數百公里的軍事基地，兩架在其中個基地被摧毀，其餘數架受損。

事件令到市場避險情緒升溫，美股明顯回吐。道指報33947點，跌482點或1.4%；標普500指數報3998點，下降72點或1.79%；納指報11239點，跌221點或1.93%。至於國際油價亦下滑逾3%，跌幅是逾兩周最大。