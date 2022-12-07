港產基金15週年　創辦人致辭發人深思　港價值被世界低估｜林子傑

對金融業來說，今年絕對是艱難的一年，香港繼續受到中美地緣政治緊張局勢、內地經濟政策、防疫措施和美聯儲金融收緊政策的影響，不少投資者的投資表現都強人差異。

臨近年底，隨著香港防疫政策繼續開放，從11月開始有許多大大小小的金融業活動，雖然大部份投資者現時對新的投資項目都缺乏興趣，但逆周期往往是行業同行建立新聯繫，和為下一次牛市做準備的最佳時期。

在眾多活動中，上週三舉行的大正資本（Chartwell Capital) 15週年慶典活動令筆者留下深刻印象。與許多投資基金周年紀念活動不同，大正資本創始人、區內知名價值投資者陳惠仁 (Ronald) 沒有選擇在五星級酒店舉辦活動，該活動在亞洲協會(Asia Society)金鐘正義道9號的香港中心舉行。 多年來，亞洲協會一直致力於加強美國與亞洲多方面的交流與合作，並在過去數十年在促進中美關係發展中功不可沒，是區內最具影響力的非營利組織之一。 在當前中美地緣政治緊張局勢處於近年來最嚴峻的環境下，該機構能否通過經濟及文化交流，以舒緩中美關係更顯得重要。

在開幕致辭中，Ronald分享了他的個人故事，並致力成為連接志同道合者的超級聯絡人。

在開幕致辭中，Ronald分享了他的個人故事。 在疫情初期，他和家人曾短暫離開香港，但女兒想家的情緒，讓他意識到自己的家現在及將來也永遠是香港。 因此，他致力成為連接志同道合者的超級聯絡人 （super-connector) ，為香港創造策略價值及貫徹他家族的任務。他已故的父親陳日新先生為香港做出了巨大的貢獻，除了在建設新界上功不可沒，陳老先生更是提出爭取將中文列為官方語言的中文運動鼻祖、及香港六大慈善組織之一的仁愛堂的創辦人。

筆者也贊同Ronald的觀點，香港的價值目前被世界所低估，但正處於價值發現（value discovery) 的過程中並有潛力利用其連接東西方獨一無二的地位在未來達到新的高度。

為了保持香港金融行業的競爭力和影響力，本地的金融從業員都很希望香港的公共基金(public fund)，如香港金融管理局 (HKMA)、養老基金(pension fund)和捐贈投資基金(endowment fund)，能跟隨如阿布扎比主權基金(ADIA) 和新加坡投資公司(GIC) 這些政府主導的公共基金，作策略性投資，而支持一些對香港長遠發展有利的投資項目。現時這些資金大都投放在外資投資經理掌握的基金手中。據筆者觀察，許多本地的企業家和投資經理的能力，並不亞於這些海外名字。

在經濟和地緣政治環境非常嚴峻的今天，本地的金融從業員都希望可以多跟政府和監管機構們更緊密地合作，以確保和進一步加強香港的國際金融中心的地位。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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