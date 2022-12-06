滙豐私銀料美利率下季見頂　中國漸重開　恒指明年底睇22470點

中港股市近期大幅反彈，恒指重上一萬九大關，滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華認為，受惠中國逐步放寬疫情管控，以及政府推出刺激經濟政策，支持港股反彈。認為即使港股近期急升，估值仍然偏低。隨著明年中國經濟增長有望回升，由今年預計的3.5%增長率，加快至5.2%，將支撐港股估值修復，對 2023 年底的恒生指數預測為22470 點，恒生中國企業指數為7830點，滬深 300 指數為 4600點。

中國料會續放寬貨幣政策刺激經濟，何偉華認為，中國人民銀行最近下調存款準備金率四分一厘後，預計 2023年上半年存款準備金率將再次下調半厘，並增加目標地區的再貨款配額。另外，認為人行有空間在今年年底前進一步將主要利率下調 5 個基點，以釋放更強烈的寬鬆政策信號。

左起︰滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲及滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華。﹙古美儀攝﹚

美國利率明年首季料見頂

至於美國加息步伐上，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，美國貨幣緊縮周期已接近尾聲，預計聯儲局將在 12 月和明年 2月再加息兩次，每次加息半厘，然後暫停加息令美國聯邦基金利率平均值在4.875%見頂。不過，該行相信明年美國不會有減息機會，因核心通脹居高不下。

范卓雲表示，從周期因素分析，預計全球經濟數據可能會在 2023 年第二季或第三季前後觸底，但全球經濟放缓仍將是未來幾個月企業盈利的主要阻力，因此預計分析員對企業的盈利預測將進一步下調，並可能在2023 年第二季前後見底。為建立可抵禦衰退的投資組合，該行青睞債券市場，包括投資級別債券。

滙豐預計人民幣兑美元到 2023 年底將溫和升值至 6.9。（Getty）

人民幣料溫和升值至 6.9

外匯市場方面，美元今年強勢破頂，不過她相信在聯儲放慢加息步伐下，美元升勢已經告終，因而下調對美元投資評級至中性，對亞洲股市的壓抑效果亦會減退。人民幣明顯轉強，預計人民幣兑美元到 2023 年底將溫和升值至 6.9。