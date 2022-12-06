滙豐私銀料美利率下季見頂 中國漸重開 恒指明年底睇22470點
撰文：古美儀
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中港股市近期大幅反彈，恒指重上一萬九大關，滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華認為，受惠中國逐步放寬疫情管控，以及政府推出刺激經濟政策，支持港股反彈。認為即使港股近期急升，估值仍然偏低。隨著明年中國經濟增長有望回升，由今年預計的3.5%增長率，加快至5.2%，將支撐港股估值修復，對 2023 年底的恒生指數預測為22470 點，恒生中國企業指數為7830點，滬深 300 指數為 4600點。
中國料會續放寬貨幣政策刺激經濟，何偉華認為，中國人民銀行最近下調存款準備金率四分一厘後，預計 2023年上半年存款準備金率將再次下調半厘，並增加目標地區的再貨款配額。另外，認為人行有空間在今年年底前進一步將主要利率下調 5 個基點，以釋放更強烈的寬鬆政策信號。
美國利率明年首季料見頂
至於美國加息步伐上，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，美國貨幣緊縮周期已接近尾聲，預計聯儲局將在 12 月和明年 2月再加息兩次，每次加息半厘，然後暫停加息令美國聯邦基金利率平均值在4.875%見頂。不過，該行相信明年美國不會有減息機會，因核心通脹居高不下。
范卓雲表示，從周期因素分析，預計全球經濟數據可能會在 2023 年第二季或第三季前後觸底，但全球經濟放缓仍將是未來幾個月企業盈利的主要阻力，因此預計分析員對企業的盈利預測將進一步下調，並可能在2023 年第二季前後見底。為建立可抵禦衰退的投資組合，該行青睞債券市場，包括投資級別債券。
人民幣料溫和升值至 6.9
外匯市場方面，美元今年強勢破頂，不過她相信在聯儲放慢加息步伐下，美元升勢已經告終，因而下調對美元投資評級至中性，對亞洲股市的壓抑效果亦會減退。人民幣明顯轉強，預計人民幣兑美元到 2023 年底將溫和升值至 6.9。