1個月拆息連升17日！　滙豐續搶錢　推7日定期10厘息

雖然美聯儲預告將放緩加息步伐，但無阻拆息（HIBOR）連日上升，1個月拆息今日連升17日，升7.642點子至5.08208厘，創15年來新高。3個月拆息升2.804點子至5.41691厘，1年期拆息升4.744點子至5.76149厘，創2000年12月以來新高。

資金成本越見上漲，加上臨近年尾，港銀上調定存利率搶存款戰也越見激烈，滙豐上調外幣定存息率優惠，港元定存1周，高端客尚玉客即可享10厘息優惠，而卓越理財客戶有9.9厘，其他客戶也有9.8厘，起存額僅為1萬元。以10萬港元定存計算，1周後即可穩袋191.8元。以外幣兌換做1周港元定存，目前四大行中以滙豐最高，其次為恒生，也有6厘。

中銀香港一般個人客戶經網上或手機銀行開立定存，定存港元及美元1個月即可享有3.6厘利息優惠。（資料圖片）

中銀香港定存優惠無外幣兌換要求

以外幣兌換港元定存1個月，滙豐針對尚玉客戶達4厘，而卓越理財客戶則為3.9厘，其他一般客戶為3.8厘。

相較中銀香港新推出的1個月定存優惠，則無外幣兌換及客戶資產要求，利率也有3.6%，起存額僅為1萬元。以10萬元存款計算，滙豐1個月可穩袋333元，中銀香港可穩袋300元。

中銀香港一般個人客戶經網上或手機銀行開立定存，定存港元及美元1個月即可享有3.6厘利息優惠，而3個月、6個月及1年期定存利率，則仍分別維持3.7厘、3.9厘及4.1厘。

恒生銀行仍為大行長中短期定存高息王

目前四大行中，3個月、6個月及1年期利息，均以恒生銀行為最高，分別達4.29厘、4.39厘及4.3厘，當中1年期定存利息與滙豐尚玉及卓越理財客戶看齊。

恒生銀行近日並推出12月特選客戶優惠，以1萬元新資金於網上開立定存6個月，可享有5厘年利率優惠，超越大新銀行的4.95厘，為全港最高。而特選客戶定存3個月也有4.8厘年利率，僅次於建行亞洲的5厘，為全港第二高。