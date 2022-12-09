刁佬刁鳯出遊記　秋葉原淪大叔市場　葡國米芝蓮二千蚊有找｜刁佬

0+3入境政策放寬後，身邊好多朋友出埠遊玩，正好刁佬的「老細」生日，已多年未有同老細出埠，今次要好好犒賞老細，出埠首站就是港人熱門的東京。

東京食好住好玩又好，剛好刁鳳呢一位食家裝咗一個全球性的美食訂位工具，刁佬得佢幫手係香港都可以遙距訂位，仲為老細準備了多間星級餐廳，其中一間是位於東京四季酒店的est，侍應操流利英語，我哋同佢傾偈時言談間得知北海道地產市道蓬勃，有人出價兩倍想邀請佢做地產，因為英文好可招呼鬼佬。

以前去東京會覺得好多潮物可在新宿找到，好似最新的相機、電器、大型遊戲機、夾公仔咁，記得以往帶部MD Walkman返來，會話：「你睇吓部機幾細！」現在少了很多trendy潮物，而且百貨公司都係賣最保守的款式，雖然匯率令到價格十分吸引，作為遊客除咗見到「三哥慘仔」要排隊以外，一切依舊見唔到太多新穎好玩嘅出奇蛋。

喺東京出入必坐既電車，抬頭望望會發現好多廣告主打老年人市場，例如信託、老人看護等，做信託都做到賣廣告，這說明錢及消費力在銀髮市場。年輕人的蒲點秋葉原，現在主力是大叔市場，可見日本老年化情況加劇。

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至於刁鳳，最近去了葡萄牙。葡萄牙作為歐豬五國之一，屬於歐盟中實力較弱的經濟體，消費當然低。基本上每餐米芝蓮連酒水，兌返港紙未曾超過2,000蚊。刁鳳話去一個當地利園級數的商場剪頭髮，只需要36歐羅，兌返港紙唔過三百。

消費水準低，曾經發達過，基建實力唔錯，食物及文化水準又高，吸引好多其他歐盟國家的國民移居葡萄牙，特別是法國及英國。在里斯本好常聽到法文，另外曾為葡萄牙殖民地的巴西，都有好多人移民到葡萄牙。

從高處拍攝里斯本全境，會看到市內好多吊臂機。葡萄牙年輕一輩住唔起市內，住得起的亦唔想住在老城區，紛紛移到郊外。外國新移民投資喜歡老城的感覺，有錢投資的買起市內舊建築重建，其中最熱門就是重建成酒店。

刁鳳請了一位當地伴遊，正好是考古學家，這位考古學家正在發掘里斯本市內的羅馬劇場。因為重建關係，市內發現好多遺跡，有好多人未必知原來葡萄牙曾被羅馬帝國統治過，以前的君主亦唔想被人知道，在原址掩蓋重建，甚至搬走原石到其他建築上使用。現在發掘到這麼多寶藏，市政府用錢買起附近的建築，可惜在疫情後經濟受挫，文化領域的預算首先削減，因此又有很多空置大廈。使得市內又有新式重建的光鮮，又有一股空置遺棄的頹廢美。

見到東西兩個完全不同的地為同樣面對 COVID、地緣政治及經濟等問題，見到各樣的困難及問題，一種天下烏鴉一樣黑嘅感覺湧心頭，返到香港機場，見到處理入境人仕已經去到行雲流水嘅地步，的確冇比較冇傷害，每一次刁佬喺世界各地返香港嘅心情一樣，香港其實真係唔係咁差，不過我相信，我哋可以做得更好。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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