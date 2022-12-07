恒指由升轉跌　挫176點　失19300點｜持續更新

隔晚美國三大指數續向下，市場擔憂聯儲局的緊縮政策會遏制經濟增長，企業業績將惡化，而港股則繼續憧憬內地防疫政策轉向。



【14：35】恒指午後轉跌176點

港股由升轉跌，恒指最新報19264點，跌176點，國指跌51點，報6601點，科指升4點，報4165點。

【13：16】恒指午後升241點

恒生指數午後升241點，報19682點；科指升3.18%，報4293點。

騰訊（0700）升近2%，美團（3690）升近4%，阿里巴巴（9988）升逾2%。

美圖公司 （1357） 升四成，高見1.68元，該公司近日推「美圖秀秀AI繪畫」，據日本應用商店排名，美圖旗下App Meitu在日本免費總榜的排名已躍升至榜首。

【12：05】恒指半日升28點

恒生指數半日升28點，報19469點，成交903億元。科指升1.4%，報4218點。

ATM變幅不大，騰訊（0700）升0.45%，美團（3690）升0.63%。

濠賭股向上，金沙 （1928） 升近4%，銀娛 （0027） 升近3%，永利 （1128） 升超7%，美高梅 （2282） 升逾9%，澳博 （0880） 升6%，新濠 （0200） 升近7%。

內房股下跌，碧桂園 （2007） 挫近一成，中海外 （0688） 跌近3%，潤地 （1109） 跌逾2%，雅居樂 （3383） 跌近3%，龍湖 （0960） 跌近7%

【10：05】恒指升92點

恒指升92點，報19534點；科指升1.75%，報4233點。

美圖公司 （1357） 升近兩成，高見1.45元，該公司近日推「美圖秀秀AI繪畫」，據日本應用商店排名，美圖旗下App Meitu在日本免費總榜的排名已躍升至榜首。

長江生命科技 （0775） 升近三成，高見0.9元，成交3,763萬元。

凱知樂 （2122） 升逾兩成，一度高見0.109元，現報0.097元。凱知樂公布旗下潮流玩具平台kkplus kidsland於銅鑼灣希慎廣場開設第2間概念店，開店後首周末銷售表現理想，營業額突破百萬元，平均消費金額比以往高20%。

【09：20】恒指低開60點

恒指低開60點，報19380點；科指跌0.18%，報4153點。

ATM偏軟，騰訊（0700）跌0.64%，美團（3690）、阿里巴巴（9988）跌0.72%。

碧桂園 （2007） 跌逾8%，報2.91元，該公司擬折讓14.83%配售17.8億股股份，籌資約47億元。