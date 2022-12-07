恒指轉升近百點 美圖彈近兩成 旗下AI繪畫成大熱｜持續更新
撰文：黃文琪
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隔晚美國三大指數續向下，市場擔憂聯儲局的緊縮政策會遏制經濟增長，企業業績將惡化，而港股則繼續憧憬內地防疫政策轉向。
【10：05】恒指升92點
恒指升92點，報19534點；科指升1.75%，報4233點。
美圖公司 （1357） 升近兩成，高見1.45元，該公司近日推「美圖秀秀AI繪畫」，據日本應用商店排名，美圖旗下App Meitu在日本免費總榜的排名已躍升至榜首。
長江生命科技 （0775） 升近三成，高見0.9元，成交3,763萬元。
凱知樂 （2122） 升逾兩成，一度高見0.109元，現報0.097元。凱知樂公布旗下潮流玩具平台kkplus kidsland於銅鑼灣希慎廣場開設第2間概念店，開店後首周末銷售表現理想，營業額突破百萬元，平均消費金額比以往高20%。
【09：20】恒指低開60點
恒指低開60點，報19380點；科指跌0.18%，報4153點。
ATM偏軟，騰訊（0700）跌0.64%，美團（3690）、阿里巴巴（9988）跌0.72%。
碧桂園 （2007） 跌逾8%，報2.91元，該公司擬折讓14.83%配售17.8億股股份，籌資約47億元。