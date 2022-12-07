內地推新十條　恒指突轉向跌逾600點　專家：整固後再升至呢個位

內地推出「新十條」防疫檢疫措施之際，港股今日如坐「過山車」，午後曾飆296點，高見19737點，之後掉頭向下，跌逾600點，最終失守萬九關，收市報18814點。分析師認為，不排除投資者趁機出貨，惟市場氣氛良好，港股有機會整固後再炒上，或升至19500點。



內地進一步優化疫情防控措施，今日（7日）推出十條措施，當中包括無症狀和輕症者採取居家隔離，亦優化核酸檢測，不按行政區域開展全員核酸檢測，進一步縮小核酸檢測範圍、減少頻次。惟港股如坐「過山車」，午後曾飆296點，高見19737點，之後掉頭向下，跌逾600點，最終失守萬九關，收市報18814點。

藍籌整體受壓，友邦（1299）插逾5%，港交所（0388）跌近3%，中移動（0941）跌超2%，騰訊（0700）跌近4%，美團（3690）跌僅%，阿里巴巴（9988）跌逾5%。內房則為跌市重災區，再度配股的碧桂園（2007）插一成半，龍湖（0960）插12%。

溫傑預計，明年首季恒指走勢不容樂觀。（資料圖片）

溫傑：恒指整固後再上升

對於大市走勢，凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，港股近一、兩月由低位反彈，升勢強勁，但不少投資者早前基於對美聯儲放慢加息、內地放寬檢疫等預期而入市，今日內地正式公佈「新十條」措施，市場借利好消息沽貨，造成小規模人踩人，相信短期還需一段時間整固，不過市場氣氛好，投資者亦願意再次入市，港股仍有機會在整固後再炒上，料恒指升至19220點至19500點之間。

被問及內房、科技股等個別板塊，溫傑稱，內房股在最新「三支箭」政策的支持下，融資問題逐步得到解決，近期股價上升、收復部分失地，但內房銷售仍未改善，資金流緊張，基本因素未有好轉，甚至會出現配股潮。而科技股最壞情況已過，「要罰都罰完」，但監管政策影響持續，在基本因素沒有改變的情況下，相信會維持現狀。

他預計，明年首季恒指走勢不容樂觀，因受美國、歐洲經濟逐漸出現衰退、內地疫情或在冬季反彈等不利因素影響，恒指或跌至16000點至17000點之間。