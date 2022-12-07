大摩料本港樓價明年次季見底　全年升5%　升地產股評級至「吸引」

本港樓價持續向下，摩根士丹利預料今年樓價累跌15%，為2008年以來最差。樓價下跌與加息﹑人口減少﹑封關及經濟疲弱等因素有關，又預期樓市在未來3至6個月將維持弱勢。雖然該行相信減息及開關為6個月以後事情，卻預期本港地產股股價將開始反彈。



該行指出本港地產股估值較每股資產淨值折讓55%，所以會調高本地地產股行業評級，由「審慎」升至「吸引」。

大摩預料明年本港樓價可受惠於息口見頂及中港開關，預料新盤成交量將反彈28%，二手成交亦會回升15%。該行預期本港樓價會在明年第二季見底，全年上升5%，與市場普遍估計全年跌5%至15%的看法有異。

中港通關成明年樓市催化劑

大摩指出中港兩場地通關為明年樓市催化劑，預料會即時帶動住宅及零售物業銷售，但寫字樓物業復蘇相對較慢。

大摩預期中港兩地將於明年第二季通關，可帶動明年零售銷售升9%，卻較2018年水平低21%，同時零售租金增幅會滯後。寫字樓方面，因空置率高企及供應充裕，開關的利好效應相對緩慢及逐步，同時環球經濟衰退及在家工作，對寫字樓需求帶來影響。

大摩表示偏好負債比率低及高息的發展商。該行將新地（0016）評級升至「增持」，並列為首選，同時亦偏好長實（1113）及嘉里（0683）。