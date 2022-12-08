恒生指數漲636點收復昨日失地　網上醫療股當炒　阿里健康飆16%

隔晚美股個別發展，標指連跌第五日，至於港股昨日（7日）跌逾六百點後，ADR料今早反彈，惟受制萬九點大關。



【16：32】港股全日升逾600點

港股今日一舉收復昨日全日跌幅，並重上19400點。大市昨日出現單日轉向，全日高低位相差逾900點，事隔一日大市即出現強勁反彈，將昨日跌幅全日收復。其中網上醫療股再次成為投資者熱捧對象，3隻網上醫療股升幅均逾1成；同時昨日急挫的內房股亦告反彈。

恒指收市報19450點，升635點，國指收市報6666點，升233點，科指升265點，報4270點，成交額約為1,607億元。

網上醫療股今日表現極為突出，京東健康（6618）升12.2%，收市報89.3元，藍籌股阿里健康（0241）升16%，平安好醫生（1833）升13.3%。

生物醫藥股同樣獲投資者追捧，藥明生物（2269）升9.4%，藥明康德（2359）升6.1%，金斯瑞（1548）升7.6%，康方（9926）升4.9%，康希諾（6185）升3%。

內房股今日出現反彈，龍湖（0960）揚8.5%，收市報24.9元，碧桂園（2007）升5.2%，禹洲（1628）升5.4%，龍光（3380）升10.7%，旭輝（0884）升9.9%。

物管股同樣高收，碧桂園服務（6098）升6.3%，融創服務（1516）升9.1%，雅生活服務（3319）升7.6%，保利物業（6049）升4.4%。

金融股方面，招商銀行（3968）升2.9%，港交所（0388）升4.5%，平保（2318）升4.8%。

【14：02】港股升幅擴至近600點

港股升幅在午後擴大至近600點，恒指最新報19396點，升581點，國指報6641點，升208點，科指升215點，報4220點。

阿里健康（0241）升11.7%。

濠賭股方面，金沙（1928）升8.7%，報25.55元。

科技股方面，網易（9999）升6.8%，美團（3690）升6.1%。

【12：52】港股半日升526點

港股經過昨日大跌市後，今早出現明顯反彈，半日勁升逾500點，重上19300點，成交額逾800億元。

恒指中午收市報19341點，升526點，國指升204點，報6637點，科指報4224點，升219點，成交額為836.6億元。

科技股上揚，阿里（9988）升6%，報90.15元，騰訊（0700）升4.9%，美團（3690）升6%，小米（1810）升2.6%，京東（9618）升5.7%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.1%，渣打（2888）跌0.2%，港交所（0388）升3.8%，報333.4元。

內房股反彈，碧桂園（2007）升4.5%，報2.8元，龍湖（0960）升4.8%，中海外（0688）升2%。

物管股亦上揚，碧桂園服務（6098）升6.3%，融創服務（1516）升10.5%，中海物業（2669）升2.2%，藍籌新貴華潤萬象（1209）升1.2%。

內銀股方面，招商銀行（3968）升3.1%，建行（0939）跌0.2%，中行（3988）升1.5%。

【11：40】升幅擴至500點

科網藍籌股推高大市，阿里巴巴 （9988）、美團 （3690）及騰訊 （700）齊升5%-6%。友邦（1299）及港交所（388）亦升逾3%。

本地零售股炒上，莎莎（0178）升幅擴大至20%。普拉達（1913）、新秀麗（1910）及周大福（1929）亦升2%-3%。

【10：50】升幅擴至400點

恒生指數升幅擴大至400點以上，重上19200點關。恒生科技指數升幅達4.6%，高見4189點。

港股博彩概念股持續拉升，澳門勵駿（1680）漲超26%，永利澳門（1128）漲超17%，美高梅中國（2282）漲超12%，新濠國際發展（0200）漲近11%，金沙中國（1928）漲近8%。

《文匯報》引述消息稱，特區政府正在檢討放寬防疫措施可行性，包括減少家居隔離時間、進一步放寬入境以快測取代核酸檢測、戶外地方取消口罩令等。本地零售股炒上，莎莎（0178）升逾一成，最多升16.7%。普拉達（1913）及新秀麗（1910）升約3%；周大福（1929）亦升約2.3%。

【09：55】恒指升267點

恒指升267點，報19082點；科指升2.84%，報4118點。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）升逾3%。

中煙香港 （6055） 升逾16%。中煙香港公布，預期年度純利按年增長不低於20%。

【09：20】恒指高開150點

恒指高開150點，報18965點；科指升1.58%，報4067點。

騰訊（0700）升逾1%，阿里巴巴（9988）升超2%，美團（3690）揚逾2%。

中國中藥 （0570） 高開近15%，該公司否認獲國藥溢價私有化。