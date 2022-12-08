港股升幅擴至500點　港府據報撤戶外口罩令　莎莎飆20%｜持續更新

隔晚美股個別發展，標指連跌第五日，至於港股昨日（7日）跌逾六百點後，ADR料今早反彈，惟受制萬九點大關。



【11：40】升幅擴至500點

科網藍籌股推高大市，阿里巴巴 （9988）、美團 （3690）及騰訊 （700）齊升5%-6%。友邦（1299）及港交所（388）亦升逾3%。

本地零售股炒上，莎莎（0178）升幅擴大至20%。普拉達（1913）、新秀麗（1910）及周大福（1929）亦升2%-3%。

【10：50】升幅擴至400點

恒生指數升幅擴大至400點以上，重上19200點關。恒生科技指數升幅達4.6%，高見4189點。

港股博彩概念股持續拉升，澳門勵駿（1680）漲超26%，永利澳門（1128）漲超17%，美高梅中國（2282）漲超12%，新濠國際發展（0200）漲近11%，金沙中國（1928）漲近8%。

《文匯報》引述消息稱，特區政府正在檢討放寬防疫措施可行性，包括減少家居隔離時間、進一步放寬入境以快測取代核酸檢測、戶外地方取消口罩令等。本地零售股炒上，莎莎（0178）升逾一成，最多升16.7%。普拉達（1913）及新秀麗（1910）升約3%；周大福（1929）亦升約2.3%。

【09：55】恒指升267點

恒指升267點，報19082點；科指升2.84%，報4118點。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）升逾3%。

中煙香港 （6055） 升逾16%。中煙香港公布，預期年度純利按年增長不低於20%。

【09：20】恒指高開150點

恒指高開150點，報18965點；科指升1.58%，報4067點。

騰訊（0700）升逾1%，阿里巴巴（9988）升超2%，美團（3690）揚逾2%。

中國中藥 （0570） 高開近15%，該公司否認獲國藥溢價私有化。