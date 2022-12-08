陳柏宇規劃首置大計　準備迎接第二胎　父女檔搵定奶粉錢｜溫多娜

陳柏宇（Jason）早前宣佈即將迎來第二胎，與可愛囡囡組成幸福一家四口。日前，陳柏宇和大囡Abigail首次以父女檔亮相，拍攝中銀香港的按揭產品廣告。陳柏宇透露，自從知道第二胎的好消息後，已有首次置業的打算！



陳柏宇太太符曉薇（Leanne）上月宣布再次懷孕的消息，陳柏宇稱，自從知道第二胎的好消息後，為了給家人更好的居住環境，其實已有首次置業的打算。

陳柏宇最近拍攝中銀香港的按揭產品廣告，更親身下載及即時試用中銀香港「置業專家」APP，為榮升業主大計做好準備。「買樓是人生大事，作為買樓初哥，當然要做足功課，中銀香港的按揭服務無論線上線下都有專業團隊支援其需要，尤其是提供一站式線上置業服務的「置業專家」APP，是大忙人的好拍檔，無論由搵心水樓盤、即時估價及按揭評估，到按揭申請、遞交文件至查詢批核結果都可以全程網上辦妥，真是非常方便。」

陳柏宇自言對搵樓有要求，皆因屋企不但有大有細更有寵物，而「置業專家」APP除了解決到如Jason般首次置業的人士的新手疑難外，亦備有不少實用的資訊，由置業規劃小貼士、按揭指南至入伙後要留意的事項都一應俱備，還有按揭計算機能為客戶計算負擔能力及各項置業開支，解決了不少上車疑問，相信可以早日為「小老闆」Abigail及即將出生的小女兒覓得理想安樂窩！

溫多娜搵搵資料，原來陳柏宇去年初搬到何文田，新居接近1,500呎，月租大約7萬蚊，未知最近Jason留意緊咩樓盤呢？