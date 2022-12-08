EIU料明年內地經濟增長加快　或調整外交政策

經濟學人智庫（EIU）發表報告，指出內地尋求退出「動態清零」政策時，將面臨內地挑戰，或使其調整國際策略，及採取較不對抗態度，以尋求更有利國際條件。



經濟學人智庫在「2023亞洲展望」報告中指出，明年亞洲將面臨困難的經濟環境，過去數年多勁的出口增長將會逆轉，與歐盟將步入衰退及美國經濟出現顯著放慢，同時利率上揚導致亞洲區內需求出現挑戰，區內地緣政治風險則持續。

經濟學人智庫預料明年亞洲區經濟增長3.5%，較今年低，並且較疫情前的4至5%增長趨勢為低。

料明年亞洲區增長3.5%

報告預料隨著內地以較務實態度應對新冠疫情，預料明年經濟增長將加快。可是報告亦指出內地由「動態清零」政策平穩轉變或有困難，並且出現混亂結果風險較高，包括醫療系統不勝負荷，及死亡人數大增。這樣的內部挑戰或導致內地調整其強硬的外交策略。

不過報告亦預期內地外交政策不會出現U形轉向，預料明年會應對內地挑戰時，會尋求較有利的國際條件；又指出在國家主席習近平於11月出席G20峰會時，已看到跡象。當時習近平尋求與一同出席的國家領幅會面，並總體帶出緩和語氣。

報告又指出，值得留意內地政策出現重大變化的領域，包括貿易採購承諾及讓步，及取消對澳洲商品懲罰性關稅的可能性。外交上與在俄烏衝突中所做相比，將關注中國在調解北韓核試可能引發的危機方面，會否發揮更具建設性作用。