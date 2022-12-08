上海人行總部等舉行座談會　多措並舉支持樓市發展

人民銀行上海總部﹑上海銀保監會同上海證監局﹑上海市房管局﹑上海市地方金融監管局，組織轄內金融機構﹑房企召開上海金融支持房地產市場平穩健康發展座談會，部署落實﹑落細﹑落地金融支持房地產市場平穩健康發展16條措施，調整優化房企股權融資5條措施等，多措並舉做好金融支持房地產市場平穩健康發展工作。



上海證交所﹑3家商業銀行﹑1家證券公司﹑1家資產管理公司﹑1家信託公司﹑5家房地產企業負責人參會。

會議要求，上海市金融機構要做好房地產金融工作，各金融機構要客觀認識當前房地產市場形勢，為房地產企業提供綜合化金融服務。支持房地產融資合理增長，保持開發貸款穩定投放，支持房企到期債務合理展期；着力保障剛需和改善性個人住房貸款需求；協助和支持房地產企業在資本市場融資。

加大住房租賃金融支持力度

會議亦要求，加大住房租賃金融支持力度。支持房地產項目併購重組，做好併購相關金融服務。商業銀行要按照市場化法治化原則，為保交樓專項借款項目提供配套融資服務，並積極發放保交樓貸款。房地產企業要深刻認識中國房地產市場發展的新形勢，積極轉變發展模式，履行主體責任，配合地方政府，全力做好「保交樓、保民生、保穩定」工作。

會議強調，促進房地產市場平穩健康發展事關群眾切身利益、事關金融發展穩定，對宏觀經濟平穩運行具有重要意義，始終堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，落實好穩定房地產市場的各項政策，助力經濟社會穩定發展。