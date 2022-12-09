恒生指數升450點　重上19900點創逾3個新高　內房及物管股皆飆升

美股三大指數周四收高，道指收漲約183點，納指、標普500指數分別收漲1.13%和0.75%。中概股表現強勢，金龍指數重上7000點關，創三個月高。



【16:41】恒指全日升450點

港股近期氣勢相當凌厲，繼上日升逾600點後，今日再升超過400點，並重上19900點，創3個月新高。當中內房股表現最可人，龍湖（0960）等3隻藍籌內房股均飆升逾1成；騰訊（0700）及阿里（9988）等科技股則繼續上揚，為大市升勢帶來助力。

恒指收市報19900點，升450點，國指升167點，報6834點，科指收市報4369點，升99點，成交額為1,994億元。全周大市升1,225點或6.56%。

內房股升勢明顯，龍湖更為全日表現最佳藍籌，收市報29.5元，飆18.5%，中海外（0688）升11.3%，報21.95元，潤地（1109）升10.8%，碧桂園（2007）升8.5%。

物管股亦獲投資者追捧，碧桂園服務（6098）升9.9%，融創服務（1516）升6.4%，中海物業（2669）升4.8%，華潤萬象（1209）升4.2%，遭雅居樂（3383）的雅生活服務（3319）亦升0.4%。

科技股上揚，騰訊收市報325.6元，升2.6%，阿里升2.7%，收市報91.85元，美團（3690）升5.7%，小米（1810）升4%，京東（9618）升1.2%。

收租股高收，九倉置業（1997）升5.4%，收市報42.9元，希慎（0014）升2.5%，領展（0823）升2%。

【15:32】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3206點，升9點，深成指數收市報11501點，升111點，滬深300指數收市報3998點，升39點，創業板指數收市報2420點，升8點。

亞太區股市上揚，日股升326點，收市報27901點，台股收市報14705點，升152點，韓股升7點，報2389點。

港股升幅則進一步擴大，恒指最新報19923點，升473點，國指升170點，報6837點，科指升101點，報4371點。

【14:09】恒指企穩19800點

港股升幅在午後擴大，恒指曾升逾400點，高見19871點，最新報19845點，升395點，國指升131點，報6798點，科指升85點，報4355點。

內房股續獲投資者追捧，龍湖（0960）飆13.5%，碧桂園（2007）升11.3%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升11.5%，報24.3元。

【12:00】恒指創逾三個月新高

恒生指數中午收報19769點，升319點或1.64%。盤中一度高見19805點，創今年8月31日以來盤中新高。

內房股大漲，龍湖升超一成；碧桂園升近9%；潤地、中海外、碧服（6098）均升超7%。

其餘較小型的內房股升幅顯著，融信中國（3301）半日大升43%；合景泰富（1813）、龍光（3380）飆25%；正榮（6158）升近兩成。

佳源國際漲超26%，正榮地產漲超18%，旭輝控股漲近14%。

科網股普遍向上，阿里巴巴升逾3%；美團升2%；小米、騰訊亦升逾1%。

【10:30】港股曾升276點

恒生指數早段升幅擴大至276點，高見19726點，惟高位受阻後一度倒跌。科指受壓，暫跌0.7%。

內房股普遍走上，領跑藍籌股，潤地（1109）升6.5%；碧桂園（2007）升半成；龍湖（0960）升5.6%；中海外（0688）亦升5.5%。

近日走勢強勁的阿里健康（0241）再現回吐，最新跌近半成，報9.34元。

【09:20】恒指高開34點

港股開報19484點，升34點；科指高開0.2%，報4279點。

ATMXJ個別走，阿里（9988）跟隨美股走上，升1.4%；京東（9618）升0.8%；騰訊（0700）升0.4%；小米（1810）跌1.27%；美團（3690）跌0.4%。

融創服務（1516）高開近5%，融創中國（1918）稱，已與境外債權人及境內公開市場債券投資人積極磋商債務展期事宜，並已達成展期約人民幣49.7億元。