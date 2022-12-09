港股早段升近300點 19700點再受阻 內房股起飛｜持續更新
撰文：翟梓謙
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美股三大指數周四收高，道指收漲約183點，納指、標普500指數分別收漲1.13%和0.75%。中概股表現強勢，金龍指數重上7000點關，創三個月高。
【10:30】港股曾升276點
恒生指數早段升幅擴大至276點，高見19726點，惟高位受阻後一度倒跌。科指受壓，暫跌0.7%。
內房股普遍走上，領跑藍籌股，潤地（1109）升6.5%；碧桂園（2007）升半成；龍湖（0960）升5.6%；中海外（0688）亦升5.5%。
近日走勢強勁的阿里健康（0241）再現回吐，最新跌近半成，報9.34元。
【09:20】恒指高開34點
港股開報19484點，升34點；科指高開0.2%，報4279點。
ATMXJ個別走，阿里（9988）跟隨美股走上，升1.4%；京東（9618）升0.8%；騰訊（0700）升0.4%；小米（1810）跌1.27%；美團（3690）跌0.4%。
融創服務（1516）高開近5%，融創中國（1918）稱，已與境外債權人及境內公開市場債券投資人積極磋商債務展期事宜，並已達成展期約人民幣49.7億元。