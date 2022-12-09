澳門博企吸海外賭客到專區以專屬碼下注　可獲減免5%繳納撥款

澳門行政會今午宣布，完成討論《減免承批公司博彩毛收入撥款的施行細則》行政法規草案，經聽取博彩委員會意見後，行政長官可減免承批公司繳納撥款。新行政法規將配合賭牌批給，並由行政長官批示下，於明年1月1日新賭牌落實時執行。



澳門博彩監察協調局局長何浩翰指出，博彩企業將來招徠不包括中港台的外國旅遊及商務客，將會安排到博彩專區及用專屬碼下注，並據此可減免博企5%繳納撥款。營運方式類似博彩企業經營的公司廳。新的安排過往並絛無。

疫前外國客戶佔比不足4%

澳門行政法務司司長兼行政會發言人張永春指出，根據反洗錢及反恐怖融資規定，博企需就凡涉款50萬元注碼兌換的定義需要上報計算，在2019年疫情前，外國賭客只佔當年賭收3.58%。澳門博彩客源側重內地客，情況並不健康亦不理想，因此在新的賭牌批給下，冀透過博企提供硬件及改善服務，到海外增開辦事處，提供交通便利，加上政府措施配合，吸引更多外國客源。在新的批給已對此有要求。雖然澳門博彩稅收向來予人印象較高，但他認為澳門在爭取博彩及旅遊的條件，其他地方並不具備，因此他對將來吸引外國客源會有信心。

據現行稅例應賭客下注時繳納35%博彩稅率及5%撥款，並由博企代繳。但是按將來新批給及行政法規安排，博企招徠的外國客人在專區以專碼下注，便可免繳5%撥款。

何浩翰指出外國自由行客仍可以自由到任何中場﹑高端中場及貴賓廳下注， 繳付正常稅率。若發現博企以虛假聲明或不法手段取得豁免，博企需於1個月內返還不法減免的費用。若博企未返還有關費用，博監局可通知財政局，以稅收形式將博企不法減免費用所得返還政府。