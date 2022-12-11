A股據報今年集資逾7000億元創新高　跑贏港美等市場

儘管今年A股二級市場低迷，但新股活動依然熾熱，集資額創歷史新高，跑贏港、美等主要資本市場。



《彭博》統計顯示，今年A股已有391家公司上市交易或已完成定價，較去年逾500家的數量減少，但累計集資資金已達到920億美元（折合約7,176億港元），為歷史最高，其中回歸A股市場的中移動和中海油合計募集資金接近137億美元。

報道指，以集資金額計，A股已成為全球最熱鬧的新股市場，遠超越美國、香港的近240億美元和逾125億美元水平。數據亦顯示，今年A股首次公開發行股票的平均回報為29%，高於美股的5.5%平均回報，香港今年首次公開發行的股票則平均下跌6.2%。

Myriad Asset Management 投資組合經理James Bean預計，高質量的中國公司將持續在明年排隊上市，「一旦有進一步的證據表明後動態清零政策下經濟轉型成功、支持內地勞動市場，許多公司將會尋求募資。」

另外，瑞銀全球投資銀行部亞洲股票資本市場董事總經理胡凌寒預期，將會有更多已上市的房地產公司進行再融資。新股方面，胡凌寒相信，潛在的行業可能包括與經濟重開相關的消費品和酒店、電動汽車、電池以及太陽能等主題。