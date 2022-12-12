恒指跌勢逾400點　碧桂園服務瀉超過15%　舜宇挫10.7%｜持續更新

港股連升兩周後，本周觀望美國上月CPI數據及聯儲局議息情況，投資者評估經濟數據並等待聯儲局本周的政策會議上可能加息50個基點。



【13：59】恒指午後跌423點

港股跌勢在午後擴大，最新報19477點，跌423點，國指跌200點，報6633點，科指跌158點，報4211點。

碧桂園服務（6098）瀉15.4%，為目前跌幅最大藍籌股，舜宇（2382）挫10.7%，報95.65元。

美團（3690）跌6.4%，內房股龍湖（0960）跌9.8%。

【13：11】恒指午後跌413點

恒指午後跌413點，報19487點。科指跌3.75%，報4205點。

美團 （3690） 跌近7%，阿里巴巴 （9988）、騰訊（0700） 跌近3%。

傳中港農曆新年通關，本港消費股急升，六福 （0590）升2%，莎莎 （0178） 升逾1%。另外，翠華 （1314） 升逾8%。

【12：00】恒指半日跌374點

恒指半日跌374點，報19525點，成交953億元。科指跌3.3%，報4225點。

ATM齊插，美團 （3690） 跌近6%，阿里巴巴 （9988）跌近3%，騰訊（0700） 跌逾2%。

濠賭股回吐，金沙 （1928） 跌近3%，銀娛 （0027） 跌3%，永利（1128）跌逾2%。

傳中港明年通關，本港消費股急升，周大福 （1929）升 0.4%，六福 （0590）升 0.7%，莎莎 （0178） 升3%。另外，翠華 （1314） 升逾8%。

【11：16】恒指跌近400點

恒指跌384點，報19515點；科指跌3.44%，報4219點。

阿里巴巴（9988）跌近3%，美團（3690）跌逾5%，騰訊（0700）跌逾2%。

傳中港明年通關，本港消費股急升，六福 （0590） 升逾1%，莎莎 （0178） 升近2%。另外，翠華 （1314） 升逾3%。

嗶哩嗶哩 （9626） 逆市升近4%，報203.8元。

【09：58】恒指跌224點

恒指跌224點，報19676點；科指跌1.57%，報4300點。

內房、物管股普跌，龍光集團（3380）跌近3%，中海外（0688）跌近4%，碧桂園（2007）跌近2%；碧桂園服務 （6098）跌近12%，新城發展 （1030） 跌近一成，旭輝永升（1995）跌逾5%。

翠華 （1314） 逆市升一成半，一度破頂高見0.36元，現報0.345元，成交額311萬元。

【09：20】恒指低開306點

恒指低開306點，報19594點；科指跌2.5%，報4258點。

ATM跌2%至3%，碧桂園服務 （6098） 、新城發展 （1030） 挫逾一成，碧服遭公司主席楊惠妍折讓11%出售2.4億股，套現逾50億元。

開拓藥業 （9939） 跌逾9%，該公司以先舊後新配售4,200萬股，折讓近一成，集資約5億元。