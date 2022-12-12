恒生指數跌437點　內房及物管股齊下挫　ATM低收

港股連升兩周後，本周觀望美國上月CPI數據及聯儲局議息情況，投資者評估經濟數據並等待聯儲局本周的政策會議上可能加息50個基點。



【16：37】恒指全日跌逾400點

港股回落，曾一度挫逾500點兼失守19400點，當中科技股再次成為投資者沽貨對象。至於被大股東減持的碧桂園服務（6098），亦大由下挫。

恒指收市報19463點，跌437點，國指跌205點，報6628點，科指跌176點，報4192點，成交額為1,587億元。

科技股今日普遍下挫，阿里（9988）跌3.8%，收市報88.35元，騰訊（0700）跌2.5%，美團（3690）瀉7%，京東（9618）跌2.9%，百度（9888）跌7%，網易（9999）跌2.2%。

內房股亦成為投資者沽貨對象，碧桂園（2007）跌5.2%，龍湖（0960）瀉11%，雅居樂（3383）跌3.5%，中海外（0688）跌4.3%。

碧服今日瀉17%，失守20元，收市報19.88元，雅生活服務（3319）跌5.4%，中海物業（2669）跌6.3%，融創服務（1516）跌11.1%。

金融股方面，港交所（0388）跌1.9%，滙豐（0005）逆市升0.8%，渣打（2888）升1.1%。

醫藥股上揚，石藥（1093）升3%，報8.57元，中生製藥（1177）升0.2%。

【15：19】恒指午後跌461點

內地股市低收，上證收市報3179點，跌27點，深成收市報11399點，跌102點，滬深300指數收市報3953點，跌44點，創業板指數收市報2401點，跌19點。

亞太區股市方面，日股跌58點，報27842點，台股跌92點，報14612點，韓股跌16點，報2373點。

港股跌461點，報19439點，國指跌6616點，報217點，科指跌181點，報4188點。

【13：59】恒指午後跌423點

港股跌勢在午後擴大，最新報19477點，跌423點，國指跌200點，報6633點，科指跌158點，報4211點。

碧桂園服務（6098）瀉15.4%，為目前跌幅最大藍籌股，舜宇（2382）挫10.7%，報95.65元。

美團（3690）跌6.4%，內房股龍湖（0960）跌9.8%。

【13：11】恒指午後跌413點

恒指午後跌413點，報19487點。科指跌3.75%，報4205點。

美團 （3690） 跌近7%，阿里巴巴 （9988）、騰訊（0700） 跌近3%。

傳中港農曆新年通關，本港消費股急升，六福 （0590）升2%，莎莎 （0178） 升逾1%。另外，翠華 （1314） 升逾8%。

【12：00】恒指半日跌374點

恒指半日跌374點，報19525點，成交953億元。科指跌3.3%，報4225點。

ATM齊插，美團 （3690） 跌近6%，阿里巴巴 （9988）跌近3%，騰訊（0700） 跌逾2%。

濠賭股回吐，金沙 （1928） 跌近3%，銀娛 （0027） 跌3%，永利（1128）跌逾2%。

傳中港明年通關，本港消費股急升，周大福 （1929）升 0.4%，六福 （0590）升 0.7%，莎莎 （0178） 升3%。另外，翠華 （1314） 升逾8%。

【11：16】恒指跌近400點

恒指跌384點，報19515點；科指跌3.44%，報4219點。

阿里巴巴（9988）跌近3%，美團（3690）跌逾5%，騰訊（0700）跌逾2%。

傳中港明年通關，本港消費股急升，六福 （0590） 升逾1%，莎莎 （0178） 升近2%。另外，翠華 （1314） 升逾3%。

嗶哩嗶哩 （9626） 逆市升近4%，報203.8元。

【09：58】恒指跌224點

恒指跌224點，報19676點；科指跌1.57%，報4300點。

內房、物管股普跌，龍光集團（3380）跌近3%，中海外（0688）跌近4%，碧桂園（2007）跌近2%；碧桂園服務 （6098）跌近12%，新城發展 （1030） 跌近一成，旭輝永升（1995）跌逾5%。

翠華 （1314） 逆市升一成半，一度破頂高見0.36元，現報0.345元，成交額311萬元。

【09：20】恒指低開306點

恒指低開306點，報19594點；科指跌2.5%，報4258點。

ATM跌2%至3%，碧桂園服務 （6098） 、新城發展 （1030） 挫逾一成，碧服遭公司主席楊惠妍折讓11%出售2.4億股，套現逾50億元。

開拓藥業 （9939） 跌逾9%，該公司以先舊後新配售4,200萬股，折讓近一成，集資約5億元。