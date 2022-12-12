肥媽自爆炒股輸近半億　曾代言呢隻「照明股」由賺變蝕？｜溫多娜

近來紅館相當熱鬧，曾在2016年舉行告別演唱會的肥媽Maria Cordero，1月亦會重返紅館開個唱，但原來肥媽復出竟然是因為退休時「炒燶」股票，自爆輸近半億。翻查資料發現，令肥媽再度出山的可能是呢隻股！



肥媽接受本地媒體訪問時自爆，2016年的紅館個唱本來是她「收山」之作，但由於信朋友，投資近5,000萬元落一隻「關於電燈嘅香港科技股」，惟該股其後急跌，短短數日由8元跌至8仙，最終投資輸剩200萬元，「當日揸住4、5千萬元現金，咪覺得應該告別囉。講完之後投資失利冇晒，我老公仲患上重病，前年走埋。」

肥媽稱，當日在拍攝烹飪節目，眼見股票暴跌，「睇住銀行股價由8蚊大跌至8毫子，過咗幾日跌到8個仙，結果輸剩200萬。」不過，肥媽慶幸自己沒有炒孖展，且不少物業已供斷，並醒覺道︰「原來個天係要你做嘢，做乜話告別唔做啫！」

肥媽於2014年為德普科技（3823）旗下LED照明產品代言。（Facebook/@肥媽）

曾代言德普科技 收股當服務費

究竟是什麼股票令肥媽輸近半億元？肥媽於訪問中並没有提及，但翻查資料，她過去與上市公司也有一點「淵源」。

原來，肥媽於2014年為德普科技（3823）旗下LED照明產品代言，並收取3,000萬元的服務費，惟該筆費用，是透過發行代價股支付，每股6元共500萬股，不設禁售期。

然而，2016年7月德普科技沽空機構Glaucus狙擊，指其財務造假等問題，予以「強烈沽售」評級，股價兩日內被「質低」94%至0.135元，隨後續跌至0.068元，更於2020年3月2日遭聯交所取消上市地位。德普科技被DQ，如果肥媽一直未出售相關持股， 3,000萬元服務費料已大打折扣。