正榮﹕明年首季公布境外債管理初步建議方案　正尋求中債信增擔保

正榮地產（6158）指出於上月29日安永向獨立非執行董事匯報獨立業務審閱結果，基於有關評估及分析結果，公司獨立非執行董事建議繼續進行推動境外整體債務管理方案。



正榮指出已啟動境外整體債務管理方案籌備工作，並正與顧問團隊推進盡職調查審查，目標是在明年首季出具初步建議方案。公司重申將與債權人保持積極溝通，並鼓勵AHG及其他境外債權人就境外整體債務管理方案的進展聯繫公司財務顧問。

公司指出在制訂境外整體債務管理方案時，將秉持以下原則﹕尊重債權人既有權利及公平地對待所有債權人，及實現長期可持續資本結構及增強公司應對市場變化的能力，以確保公司未來可持續發展，並為所有持份者保存價值。

今年首11個月共交付3.3萬個單位

公司亦指出今年以來，縱使面對不利的市場環境且新冠疫情持續反覆，公司大多數物業項目的發展及進展仍按計劃進行。截至今年11月底的11個月，連同合營公司及聯營公司實現交付3.3萬個單位。

此外公司正積極就旗下發展中物業項目，向金融機構申請保交付專項借款，目前已獲莆田﹑南昌及西安等地方政府批准。公司亦正申請中債信用增進投資股份，擔保債券不超過30億元人民幣額度，及正爭取與銀行訂立戰略合作協議以獲取房地產綜合授信支持。公司表示在住房按揭放款及境內融資展期，獲得一定支持。