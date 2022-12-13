恒生指數反彈逾百點　晶片相關股獲追捧　華虹飆逾17%

隔晚美股三大指數都升超過1%，黑期今早乏方向，市場觀望美國今晚公布11月CPI數據，料顯示漲幅放緩，摩根大通交易團隊預測如果CPI數據表現疲軟，標普500指數可能大漲10%。



【16：27】港股反彈直迫19600點

港股今日出現反彈，更迫近19600點，可是成交額卻大減至1,241億元。晶片生產商中芯（0981）表現突出，全日抽升近1成。

恒指收市報19596點，升132點，國指升26點，報6654點，科指收市報4223點，升30點。

有報道指出內地擬為半導體行業提供1萬億元人民幣支持，中芯飆9.7%，收市報18.18元，華虹半導體（1347）升17.4%，晶門半導體（2878）升17.6%。

明日起在港出入場所無須要再掃安心出行，九倉置業（1997）升7.1%，稻香（0573）升10%，大家樂（0341）升7.6%，翠華（1314）升4.5%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）升2.9%，百威（1876）升2.3%，李寧（2331）升1.8%。

科技股方面，阿里（9988）平收報88.35元，騰訊（0700）升0.3%。

內房股逆市低收，碧桂園（2007）跌4.1%，龍湖（0960）跌2.1%，中海外（0688）跌1.2%。

【15：17】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3176點，跌2點，深成收市報11323點，跌75點，深成指數收市報11323點，跌75點，滬深300指數收市報3945點，跌7點，創業板指數收市報2376點，跌25點。

亞太區股市方面，日股收市報27954點，升112點，台灣股市收市報14522點，跌89點，韓股收市報2372點，跌不足1點。

港股方面，恒指收市報19625點，升162點，國指升46點，報6674點，科指升31點，報4224點。

【14：29】恒指升逾百點

港股升勢擴大至逾百點，最新報19587點，升123點，國指升43點，報6671點，科指升31點，報4224點。

明日起在港出入場所可以不用再掃安心出行，九龍倉置業（1997）揚5.5%，領展（0823）升3%。

濠賭股方面，金沙（1928）升3.9%。

【13：09】恒指午後升71點

恒指午後升71點，報19535點；科指升0.36%，報4207點。

阿里巴巴 （9988） 升0.45%，騰訊 （0700） 跌0.82%，美團 （3690）升逾2%。

另外，莎莎 （0178） 升幅擴大至逾12%，一度破頂高見1.94元，現報1.9元。稻香（0573）升逾17%，報0.94元。

【12：00】恒指半日升109點

恒指半日升109點，報19572點，成交686億元；科指升0.67%，報4220點。

明日（14日）起取消安心出行，本地餐飲股急彈，敘福樓（1978）升逾8%，大快活（0052）升近5%，大家樂（0341）升逾6%，譚仔（2217）升近12%，太興（6811）、翠華（1314）升超一成。

另外，消費股亦齊升，莎莎（0178）升近12%，周大福（1929）升近3%，六福（0590）升逾5%。

【10：50】恒指升224點

恒指升224點，報19687點；科指升1.85%，報4270點。

特首李家超宣布，市民明日（14日）起不再需要掃瞄安心出行，但當局決定在指定處所保留疫苗通行證要求，例如食肆。當局亦將取消「黃碼」。

本地餐飲股急彈，敘福樓（1978）升逾7%，大快活（0052）升逾4%，大家樂（0341）升近6%，譚仔（2217）升超一成。

另外，消費股亦齊升，莎莎（0178）升近8%，周大福（1929）升近4%。

【10：11】恒指升95點

恒指轉升95點，報19559點；科指升0.68%，報4221點。

濠賭股造好，藍籌股銀娛 （0027） 升逾3%，金沙 （1928）升逾2% ，永利 （1128） 升0.33%，美高梅 （2282） 升超2%，澳博 （0880） 升2%，新濠 （0200） 升逾2%。

另外，富力地產 （2777） 跌逾11%，報2.15元。

【09：20】恒指低開5點

恒指低開5點，開報19458點；科指跌0.6%，報4167點。

阿里巴巴 （9988） 跌0.7%，騰訊 （0700） 跌0.5%，美團 （3690） 跌0.1%。

富力地產 （2777） 跌超一成，報2.18元。該公司董事長張力被捕，需支付1.4億保釋金破紀錄，公司澄清無提供保證金。