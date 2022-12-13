明起取消安心出行　恒指半日升109點　譚仔、莎莎升11%｜持續更新

隔晚美股三大指數都升超過1%，黑期今早乏方向，市場觀望美國今晚公布11月CPI數據，料顯示漲幅放緩，摩根大通交易團隊預測如果CPI數據表現疲軟，標普500指數可能大漲10%。



【12：00】恒指半日升109點

恒指半日升109點，報19572點，成交686億元；科指升0.67%，報4220點。

明日（14日）起取消安心出行，本地餐飲股急彈，敘福樓（1978）升逾8%，大快活（0052）升近5%，大家樂（0341）升逾6%，譚仔（2217）升近12%，太興（6811）、翠華（1314）升超一成。

另外，消費股亦齊升，莎莎（0178）升近12%，周大福（1929）升近3%，六福（0590）升逾5%。

【10：50】恒指升224點

恒指升224點，報19687點；科指升1.85%，報4270點。

特首李家超宣布，市民明日（14日）起不再需要掃瞄安心出行，但當局決定在指定處所保留疫苗通行證要求，例如食肆。當局亦將取消「黃碼」。

本地餐飲股急彈，敘福樓（1978）升逾7%，大快活（0052）升逾4%，大家樂（0341）升近6%，譚仔（2217）升超一成。

另外，消費股亦齊升，莎莎（0178）升近8%，周大福（1929）升近4%。

【10：11】恒指升95點

恒指轉升95點，報19559點；科指升0.68%，報4221點。

濠賭股造好，藍籌股銀娛 （0027） 升逾3%，金沙 （1928）升逾2% ，永利 （1128） 升0.33%，美高梅 （2282） 升超2%，澳博 （0880） 升2%，新濠 （0200） 升逾2%。

另外，富力地產 （2777） 跌逾11%，報2.15元。

【09：20】恒指低開5點

恒指低開5點，開報19458點；科指跌0.6%，報4167點。

阿里巴巴 （9988） 跌0.7%，騰訊 （0700） 跌0.5%，美團 （3690） 跌0.1%。

富力地產 （2777） 跌超一成，報2.18元。該公司董事長張力被捕，需支付1.4億保釋金破紀錄，公司澄清無提供保證金。