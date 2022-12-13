美11月CPI今晚出爐　摩通預測三大情境　標普最樂觀抽高10%

美國今晚公布重要的11月通脹數據，市場普遍預期將按年升7.3%左右，將較10月份的7.7%進一步回落。摩根大通Andrew Tyler的團隊就CPI數據後的股市表現進行推演，並針對通脹數據最終的三大情境，對後市作出預測。



摩通報告指，如果通脹遠勝預期，錄得6.9%或更低，則有可能推動標普500指數上漲8%至10%。

該行的理據是，倘若通脹回落速度優於預期，不僅通脹正在消散，而且其下降的速度也在加快，可望增強市場對整體通脹在2023年將下降至大約3%的信心。屆時，無論勞動力市場狀況如何，聯儲會似乎都不大可能維持5%的終端利率。聯儲局任何政策轉向，都會給股市造成重大影響。

不過，該行團隊表明，上述情境出現的概率只有5%，發生這種情況的可能性很小。

聯儲局任何政策轉向，都會給股市造成重大影響。。(資料圖片)

然而，最可能出現的情況，是CPI介於7.2%至7.4%之間，該團隊預期若情況符預期，標普500指數有望攀升2%至3%。

反之，若是通脹接近或高於上個月7.7%的數字，則可能帶來麻煩。摩根大通的分析顯示，如果通脹率超過7.8%，標普500指數可能重挫多達5%。