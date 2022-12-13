渣打料港銀本周再加Ｐ 0.25厘機會高　HIBOR升勢料持續至農曆年

美國將於本星期四（15日）本港時間凌晨公布議息結果，市場共識是加息半厘。渣打大中華區高級經濟師劉健恒在記者會上表示，相信港銀亦需要跟隨上調最優惠利率（P息），幅度預計是再加息0.25厘。因本港銀行同業拆息（HIBOR）持續上升，令到銀行的整體資金成本增，銀行需要加息，收窄現時同業拆息按揭計劃（H按）利率和P息的差異。



本港資金成本持續上升，一個月HIBOR一度突破5厘。劉健恒料受到年結資金需求高所推動，HIBOR升勢會持續至農曆年。展望明年初，聯儲局在2月份的加息幅度料進一步縮減至0.25厘，屆時港銀亦料會跟隨加息，不過幅度是0.25厘或是0.125厘，則要視乎當時的資金成本。

樓價受制利率升及歐美經濟弱

對於本港樓價，由於利率持續向上，加上預期明年上半年歐美經濟出現溫和衰退，因此會對樓價有壓力，短期看法審慎。港元方面，雖然短線偏強，港元兌美元近期重上7.8水平，不過由於美國仍處加息期，估計明年港匯徘徊於7.8至7.85的弱方水平的時間會較多。

對於本港樓價，由於利率持續向上，加上預期明年上半年歐美經濟出現溫和衰退，因此會對樓價有壓力，（資料圖片）

中國經濟方面，渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽指出，明年中國經濟增長預期會有5.8%增長，較該行今年預計的3%增長大幅反彈，主要來自防疫放寬釋放的內需帶動。同時，相信貨幣政策上，內地會維持寬鬆政策刺激經濟。

下周人行LPR料減息

下周二中國貸款市場報價利率（LPR）將公布，丁爽相信，人行會將一年期及五年期利率同步下調5個基點，因為日前國務院表示，要降低中小企貸款利率負擔。

內地房地產方面，丁爽指出，近日政策大為改善讓房企獲得貸款，惟該行引用上月向房企進行的調查研究指，房企高層預期，明年上半年房地產銷售仍在低位持平，未會大幅回升。因此，房地產投資方面，該行料明年亦未能止跌回升，相信按年仍會有3%下跌，不過，會較今年預期的9%至10%跌幅有所收窄。房地產投資估計料到2024年才會回復正增長。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔指出，人民幣兌美元近期的公允值介乎7至7.2左右，相信明年底會輕微升值。（Getty）

渣打中國宏觀策略部主管劉潔指出，人民幣近期反彈的幅度較該行預期為急，主要是受到跨境資金帶動，因中國政府在近期調整防疫政策，同時更在防疫情及刺激增長兩方面的平衡上，更傾向支持經濟，外資的信心增強，數據上亦顯示在11月錄得外資回流中國市場。她預期，人民幣兌美元近期的公允值介乎7至7.2左右，相信明年底會輕微升值，再上「7算」水平，約處6.95左右。