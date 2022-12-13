港府推綠色和可持續金融培訓先導計劃　陳浩濂︰致力加強人才庫

政府今日﹙13日﹚正式推出「綠色和可持續金融培訓先導計劃」（先導計劃）。財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，全球各地正積極推動發展低碳和可持續經濟，綠色金融的需求正急速增長。國家和香港特別行政區分別訂下爭取在2060年前和2050年前實現碳中和的目標，香港作為國家的國際金融中心亦作為亞洲領先的金融中心，在發展綠色和可持續金融有龐大優勢，前景廣闊。為滿足隨之而來的綠色和可持續金融人才需求，特區政府聯同金融監管機構和業界推出多項措施，致力加強本地相關人才庫。當中包括於今年上半年推出一系列信息庫，方便業界和學生查找綠色和可持續金融培訓、數據資源和實習機會；金融監管機構亦於今年10月推出可持續金融實習計劃，為學生創造更多本地的實習機會等。

他表示，為進一步培育人才以推動綠色和可持續金融發展，財政司司長在2022至23年度《財政預算案》宣布政府計劃推出為期三年的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，資助培訓及獲取相關專業資格的費用，推動從業員及有志從事綠色和可持續金融相關工作的人士參與培訓。政府已預留兩億元作推展計劃之用。

在先導計劃下，不論是金融從業員、從事與綠色和可持續金融相關工作的人士，以及就讀相關學科的學生或畢業生均合乎申請資格。

申請人在完成指定「合資格培訓或資歷」後，可申請百分之八十相關費用的資助，每人最高資助金額為10,000港元。考慮到不少全職學生會為將來投身綠色和可持續金融行業而報讀相關培訓課程以作準備，合資格的全日制學生申請人最多可獲資助百分百相關費用，同樣以10,000港元為上限。

陳浩濂又稱，至於剛才提到的「合資格培訓及資歷」，政府已於今年10月開始接受相關的登記申請。首批合資格培訓及資歷多達19個，由本地大學的專業進修學院、專業機構、國際培訓機構等提供，當中包括與銀行服務、資產管理，以及保險業相關的綠色和可持續金融培訓及資歷。有關清單仍在繼續擴充，以網羅更多、更深、更廣的相關培訓及資歷。

陳浩濂補充，透過壯大人才庫，香港可以充分發揮作為大灣區綠色金融中心及區內綠色金融樞紐的功能，引領國際資金流向綠色和可持續項目，積極貢獻國家和香港分別在2060年前和2050年前實現碳中和的目標。